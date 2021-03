Feedback có tâm như ca sĩ Thanh Thảo, diễn viên Hiền Mai khi 'đi bay'

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và smartphone, việc gửi feedback như khen, chê, góp ý,... sau khi sử dụng, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đã trở thành thói quen của không ít người. Nhưng chê sao cho đúng mà vẫn văn minh, lịch sự, hay khen sao cho đẹp lòng vừa ý thì không phải ai cũng biết cách.

Cùng xem “búp bê” Thanh Thảo và “nữ hoàng ảnh lịch” những năm 90 - Hiền Mai “ý kiến” gì với hãng hàng không Bamboo Airways sau khi trải nghiệm chuyến bay QH228 từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dưới đây:

Nét chữ nàng “búp bê” một thời mềm mại, nữ tính ghê! Ngày 8/3 cũng là sinh nhật của nữ ca sĩ. (Nguồn: Bamboo Airways)

“Một chuyến bay tuyệt vời! Thật ý nghĩa trong ngày sinh nhật! Cám ơn sự đón tiếp và phục vụ chu đáo của tất cả các bạn! Thank you so much. Love.

Thanh Thảo” - “búp bê” của V-biz một thời viết trong Thư góp ý gửi hãng hàng không Bamboo Airways.

Có mặt trên cùng chuyến bay với ca sĩ Thanh Thảo, diễn viên Hiền Mai cũng viết trong “feedback” gửi Bamboo Airways: “Chuyến bay rất tốt! Các bạn tiếp viên nhiệt tình và chuyên nghiệp, dễ thương! Tôi thích dịch vụ của Bamboo Airways!”.

“Búp bê” Thanh Thảo trải nghiệm chuyến bay của Bamboo Airways vào đúng ngày sinh nhật cô. (Nguồn: Bamboo Airways)

Thanh Thảo sinh năm 1977, từng được mệnh danh là “búp bê” của showbiz Việt, nổi danh với một số ca khúc như “Ôi tình yêu”, “Búp bê con trai”, “Búp bê biết yêu”, “Búp bê bằng bông”…

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, từng được mệnh danh là một trong những “Nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 1990 cùng với Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng. Thanh Thảo và Hiền Mai tuy cách khá xa nhau về tuổi đời nhưng lại là hai người bạn thân thiết.

Hiền Mai là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 90.

Trên chuyến bay QH228 của Bamboo Airways từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 8/3 vừa qua, nữ ca sĩ và diễn viên rất hài lòng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của tổ bay cùng các nhân viên hãng hàng không này.

Thống kê đến tháng 3/2021 cho thấy, Bamboo Airways đang dẫn đầu về số lượng đường bay nội địa với 57 đường, cao nhất trong số các hãng hàng không nội địa. Hãng cho biết sẽ không ngừng kiện toàn, củng cố chất lượng dịch vụ để tiệm cận mục tiêu hãng hàng không 5 sao quốc tế đã đề ra. Hãng bay này vừa được đánh giá ở mức tuyệt đối 7/7 sao về phòng chống dịch.

Hiện Bamboo Airways đang nắm 20% thị phần nội địa, tuyên bố hướng tới mục tiêu chiếm lĩnh 30% thị phần trong năm 2021.

Minh An