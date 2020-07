Biển Cửa Lò đông nghẹt khách, Nghệ An nâng cảnh báo lên 1 bước

Hiện nay, mỗi ngày khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) đón nhận hàng chục ngàn lượt khách từ mọi miền. Cuối tuần qua, hàng nghìn du khách vẫn vui chơi ngoài bãi biển khi nơi đây vẫn được coi là điểm đến an toàn

Khi dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại giữa mùa du lịch, Nghệ An triển khai các giải pháp phòng nguy cơ lây nhiễm tại bãi biển Cửa Lò.

Ngày nghỉ, rất nhiều cháu bé được gia đình đưa đi tắm biển ở thị xã Cửa Lò. (Ảnh chụp chiều 26/7)

Trước tình hình Đà Nẵng công bố xuất hiện bệnh nhân dương tính với Sars CoV-2 (ca bệnh 416), du khách đã đặt tour khá thấp thỏm khi đi du dịch biển.

Trao đổi với PV, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Cửa Lò vừa có công văn gửi BCĐ các phường để rà soát và khai báo y tế; yêu cầu các cơ sở lưu trú rà soát lại, khai báo ngay các du khách xuất phát từ Đà Nẵng, hoặc từ Đà Nẵng trở về Cửa Lò”.

Theo ông Dũng, BCĐ phòng, chống dịch thị xã Cửa Lò đang tập trung cùng với tỉnh Nghệ An điều tra một cách căn cơ, quyết liệt nhất. Bắt đầu từ sáng thứ 2 (27/7), thị xã Cửa Lò sẽ triển khai rà soát từng cơ sở lưu trú, yêu cầu chủ cơ sở phải tự giác khai báo và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, hiện tại địa phương có 298 khách sạn và nhà nghỉ cho khách lưu trú. Theo thống kê ngày 25/7 vừa qua, Cửa Lò đón khoảng 40 nghìn khách du lịch cả lưu trú và vãng lai. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có thông báo trường hợp nào nằm trong diện phải đưa đi cách ly.

Cửa Lò đón khoảng 40.000 du khách cả lưu trú và vãng lai vào ngày cuối tuần. (Ảnh chụp chiều 26/7)

Còn ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chia sẻ: “BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo tất cả BCĐ phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố cùng với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp liên quan đến những ca bệnh ở Đà Nẵng”.

“Trên tinh thần đó, ngành y tế đang tiến hành rà soát tất cả các trường hợp từ Đà Nẵng trở về tròng vòng 14 ngày qua (kể từ ngày 12/7 đến nay). Bên cạnh việc yêu cầu người dân khai báo y tế, chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân tránh lây nhiễm như đeo khẩu trang, tránh bắt tay, và tốt nhất là cách ly tại nhà đủ 14 ngày”, ông Định cho biết.

Theo ông Định, những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1) thì sẽ tiến hành cách ly tập trung, những người tiếp xúc với những người đó (F2) thì cho cách ly tại nhà; còn ở các cơ sở bệnh viện, hiệu thuốc, nếu xác định có những người cúm, sốt, có triệu chứng nhiễm hô hấp cấp thì sẽ tiến hành rà soát lấy mẫu xét nghiệm sớm.

Các ngành Công an, Quân đội sẽ rà soát những trường hợp nhập cảnh trái phép, cố gắng không để bất kỳ trường hợp nào nhập cảnh trái phép từ vùng biên giới địa bàn tỉnh, từ Lào, Trung Quốc và từ các nơi khác đến.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan, nhưng cũng không quá lo lắng; vận động người dân đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần ở những nơi công cộng; phát hiện và thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng những trường hợp đi về mà chưa khai báo; không để bỏ lọt bất kỳ người nào có nguy cơ cho cộng đồng.

Cơ quan kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở điều trị sẵn sàng chuẩn bị tốt mọi điều kiện cơ sở vật tư, hóa chất, khử khuẩn, cơ số giường bệnh để sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, về cơ bản, chưa có trường hợp nguy cơ ngay tại Nghệ An nên các hoạt động về kinh tế - xã hội hiện nay phải đảm bảo song song.

Trao đổi về thông tin có 290 người thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An đang đi du lịch tại Đà Nẵng giữa lúc dịch bùng phát, ông Định cho biết những trường hợp đến du lịch tại Đà Nẵng sẽ thực hiện theo chủ trương của BCĐ phòng, chống dịch sở tại. Khi họ trở về cũng thực hiện theo ở mức độ như Đà Nẵng, chưa phải áp dụng các biện pháp cao hơn vì Đà Nẵng là nơi vùng dịch nhưng chưa giãn cách toàn xã hội như thời điểm trước.

Khách du lịch vẫn vui vẻ chụp ảnh ở bãi biển Cửa Lò chiều 26/7.

“Phải nắm rõ danh sách những người nào đi về, theo dõi đầy đủ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc và đảm bảo an toàn cho những người khác. Hiện nay, Nghệ An đang nâng cảnh báo lên một bước để đảm bảo an toàn. Còn việc xem xét cách ly tại nhà những người từ Đà Nẵng về hay không thì đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và tùy thuộc vào diễn biến của dịch.

Trường hợp cán bộ, nhân viên nhà nước đang làm việc mà đi du lịch Đà Nẵng giữa lúc dịch bùng phát thì hạn chế ra nơi công cộng, không tụ tập đông người, tránh tiếp xúc và đeo khẩu trang. Nếu cách ly hết tại nhà thì sản xuất kinh doanh sẽ bị đình trệ, hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương sẽ bị ảnh hưởng lớn”, ông Định nói.

Trần Hoàn