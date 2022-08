Đầu tháng 8, Hà Nam “nóng” hơn bao giờ hết với Lễ hội Carnival đường phố đổ bộ

Trong hai ngày 3-4/8/2022, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) được “dự báo” sẽ sáng bừng và sôi động chưa từng có khi lần đầu tiên Sun Group mang thương hiệu Carnival đường phố về vùng đất này.

Tiếp tục hành trình Take me the Sun vốn đã và đang khiến các điểm đến như Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hòa Bình, Hạ Long… tưng bừng, sôi động và rực lửa suốt mùa hè, điểm cập bến tiếp theo của Lễ hội Carnival đường phố là thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Tại đây, trong khung giờ cố định từ 20h00 đến 21h30 các ngày 3&4/8/2022, đoàn Carnival gồm 6 xe mô hình cùng 80 vũ công Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới như Uzbekistan, Ukraine, Brazil, Moldova, Colombia, Cuba, Argentina, Georgia… trong trang phục rực rỡ sắc màu đặc trưng của carnival đường phố, với âm nhạc rộn rã sẽ diễu hành trên đoạn đường dài 900m, qua các điểm ngã tư đường Châu Cầu và Lê Công Thành cắt đường Biên Hòa.

Mô phỏng các công trình biểu tượng mà Sun Group đã, đang và sẽ kiến tạo tại nhiều điểm đến trên khắp cả nước, đoàn xe mô hình sẽ diễu hành tại Hà Nam sẽ được dẫn đầu bởi xe mô hình Cầu Hôn – một kiệt tác nghệ thuật, công trình biểu tượng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhất định phải đến một lần trong đời tại Phú Quốc. Tiếp nối là xe mô hình Cầu Koi – góc check-in không thể không nhắc đến khi tới Hạ Long; xe mô hình Quảng trường Trống đồng biểu tượng cho Thanh Hóa. Tâm điểm của đoàn xe diễu hành sẽ là xe mô hình Hà Nam được thiết kế tôn vinh những đặc trưng du lịch của tỉnh gồm Chùa Tam Chúc, Cầu Châu Giang, Chùa Ngọc, Núi Đọi và Sông Châu. Xe mô hình đỉnh Fansipan với cột mốc 3.143m huyền thoại và xe mang biểu tượng Cầu Vàng của du lịch Đà Nẵng sẽ ở điểm kết của đoàn diễu hành.

Tại hai điểm dừng là ngã tư đường Châu Cầu và Lê Công Thành cắt đường Biên Hòa, các nhóm nghệ sỹ sẽ lần lượt biểu diễn những tiết mục hấp dẫn như trượt patin, múa cờ, điệu nhảy Malambo với trống mang đậm chất cao bồi hoang dã từ Argentina..., dẫn dắt du khách phiêu lưu trong những xúc cảm hào hứng, cuồng nhiệt. Du lịch Hà Nam sẽ được tiếp thêm lửa sôi động, để tiếp tục bừng sáng, với những tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này.

Chuỗi sự kiện Carnival đường phố mà Sun Group tổ chức tại nhiều điểm đến trên cả nước đã dần tạo thương hiệu và đem đến một chuẩn mực mới cho không khí lễ hội đặc trưng mang màu sắc quốc tế tại mỗi vùng đất. Những vũ công trong các trang phục bắt mắt từ truyền thống cho đến quốc tế đều khiến những người xem không thể rời mắt, cuốn đi theo trong từng nhịp điệu. Sự sôi động và sắc màu của Carnival đường phố tại mỗi nơi mà lễ hội dừng chân, đã không ngừng kéo bước chân người dân và du khách xuống đường, hoà nhịp với không khí tưng bừng của lễ hội. Không chỉ vậy, Carnival đường phố còn là dịp để kết nối người dân và du khách tại mỗi điểm đến, thông qua những nét văn hóa đa dạng của cả Việt Nam và quốc tế, lan tỏa và góp thêm sự sôi động cũng như sức cuốn hút mới cho mỗi vùng đất mà nó đặt chân tới.

Mảnh đất Hà Nam vốn được ví như viên ngọc thô, khi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, bình dị với tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng, tương đối đặc thù, chứa đựng nhiều di sản văn hóa vật thể vô cùng quý giá cùng những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc với nhiều nghi thức, loại hình nghệ thuật và lễ hội truyền thống. Đây là mảnh đất phù hợp cho phát triển cả du lịch tâm linh, văn hóa và ẩm thực nhờ hội tụ được nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh và làng nghề nổi tiếng.

Thế nhưng, so với các tỉnh bạn, những kết quả đạt được của du lịch Hà Nam vẫn còn khiêm tốn khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa thực sự phong phú. Tỉnh Hà Nam đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 về đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chính vì vậy, việc chung tay cùng những doanh nghiệp lớn như Sun Group tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đa dạng, phù hợp với mảnh đất và con người nơi đây là nhiệm vụ trọng yếu, để từng bước mài giũa xứng tầm cho “viên ngọc thô’ Hà Nam sớm tỏa sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc, bên cạnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai, và cả Hòa Bình…

