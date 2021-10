Có gì bên trong nhà hàng Việt Nam lọt 'Top nhà hàng nổi tiếng thế giới'

Điều gì đã đưa địa chỉ ẩm thực tại Đà Nẵng khẳng định đẳng cấp và sánh ngang với những nhà hàng hàng đầu trên toàn thế giới như vậy?

50 Best Discovery là tổ chức uy tín thế giới về ẩm thực thượng hạng, nơi kết nối những nhà hàng đẳng cấp với giới sành ăn trên toàn thế giới. Giải thưởng này được bình chọn bởi “World's 50 Best” thuộc “50 Best Discovery” - Học viện quốc tế với hơn 1.000 chuyên gia ẩm thực gồm đầu bếp, nhà viết sách ẩm thực, nhà phê bình ẩm thực, chủ nhà hàng và giới mộ điệu ẩm thực nổi tiếng trên toàn cầu. Được xướng danh với giải thưởng danh giá này, có nghĩa là La Maison 1888 đã nằm trong danh sách 2.000 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới và là một trong những trải nghiệm ẩm thực thượng hạng đáng khao khát nhất.

Trước đó, La Maison 1888 cũng gây ấn tượng khi sở hữu bộ sưu tập nhiều danh hiệu quốc tế lớn, trong đó có vị trí Top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới do CNN bình chọn, hay dẫn đầu Top nhà hàng Fine Dining thế giới theo World Travel Awards.

Nếu từng một lần được trải nghiệm nhà hàng xa xỉ này, thực khách sẽ phải đồng tình rằng, điều làm nên đẳng cấp thế giới của La Maison 1988 không chỉ đến từ ẩm thực Pháp trứ danh hợp tác với đầu bếp 3 sao Michelin nổi tiếng - Pierre Gagnaire, mà còn từ vị trí tuyệt đẹp, kiến trúc sang chảnh, độc đáo và dịch vụ tinh tế hàng đầu.

Kiệt tác kiến trúc vượt thời gian

Tọa lạc tại tầng Earth trong tổng số 4 tầng Heaven, Sky, Earth, và Sea của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group và “ông hoàng resort” Bill Bensley, nơi từng 4 năm liền (2014-2017) được “Oscar của du lịch thế giới” vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, thế nên, kiến trúc xa xỉ có một không hai của nhà hàng La Maison 1988 không khỏi khiến người ta choáng ngợp.

Mỗi thiết kế của Bill Bensley đều kể một câu chuyện ấn tượng và La Maison 1988 cũng không ngoại lệ. Như một biệt thự Pháp cổ lịch lãm với tông màu trắng đen, La Maison 1988 nổi bật giữa xanh thẳm của rừng nguyên sinh trên bán đảo Sơn Trà, và sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát toàn bộ vịnh biển nên thơ.

Kiến trúc La Maison 1888 kể câu chuyện giả tưởng hấp dẫn về một gia đình quý tộc Pháp tại Việt Nam thời Pháp thuộc, và mỗi phòng trong nhà hàng lại mô phỏng tính cách một thành viên khác nhau. Bởi lẽ đó, từ kiến trúc đến nội thất và các món đồ décor đều được cá nhân hóa, đặc tả cá tính và sở thích đặc biệt của chủ nhân, đem đến một không gian ẩm thực độc đáo chưa từng có cho thực khách.

Accountant’s Room dành cho người con trai làm nghề kế toán, cũng là người giữ tay hòm chìa khóa, quản lý chi tiêu trong gia đình quý tộc này, với những vật dụng đặc trưng như chiếc hòm đựng tiền, máy làm tính. Traveler’s Room là phòng của người anh cả mê du lịch, khám phá, nơi hội tụ những đồ trang trí đặc sắc như chiếc valy, máy ảnh, những đồng tiền đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Còn phòng của em gái út mang tên Le Boudoir de Madame, lại khắc họa tính cách một thiếu nữ đỏng đảnh với sắc đỏ kiêu kỳ…

Từng chi tiết, từ đường viền trần nhà, tới những đồ vật đơn giản như sọt rác, bàn ghế, đến đồng phục nhân viên... đều được Bill Bensley để tâm chăm chút, để khi bước chân vào La Maison 1988, thực khách như được ngược dòng quá khứ, sống một cuộc sống xa hoa, thanh lịch của giới quý tộc Đông Dương những năm 1888, giữa chốn biển rộng non cao.

Tinh hoa ẩm thực từ đầu bếp chuẩn sao Michelin

Là nhà hàng Pháp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hợp tác với đầu bếp 3 sao Michelin Pierre Gagnaire lừng danh, La Maison 1888 là điểm đến khát khao với những ai đam mê nghệ thuật ẩm thực fusion - một phong cách nổi tiếng kết hợp hài hòa giữa các nền ẩm thực, tạo nên những công thức nấu ăn độc đáo, sáng tạo vượt qua mọi ranh giới. Với thực đơn thay đổi theo mùa, các đầu bếp tài ba tại La Maison 1888 đã tuyển lựa những nguyên liệu địa phương đặc trưng nhất, và đưa hương vị độc đáo của ẩm thực Việt kết hợp với tinh hoa ẩm thực Pháp trứ danh, mang đến những trải nghiệm khó quên cho giới mộ điệu.

Hải sản tươi ngọt của biển Sơn Trà, dưới kỹ nghệ điêu luyện và óc sáng tạo vô biên của các đầu bếp, được biến hóa thành những kiệt tác ẩm thực chưa từng có như sò điệp nướng theo kiểu Hokkaido, ốc luộc Việt Nam cuốn trong ống mì Cannelloni kiểu Ý…

Ngoài các món Pháp thượng hạng, La Maison 1888 rất nổi tiếng bởi hầm rượu vang tuyệt đỉnh, nơi “cất giữ" nhiều loại vang có một không hai. Mới đây thôi, sau rất nhiều tháng tâm huyết nghiên cứu, tìm kiếm, chuyên gia nếm thử rượu vang của InterContinenal Danang Sun Peninsula Resort đã mang về cho hầm vang của La Maison 1888 thêm một bộ sưu tập trứ danh, với cái loại vang được giới tinh hoa săn lùng trên thế giới như Côte-Rotie, La Coulee de Serrant, Meursault Coche Dury, Meursault Coche Dury, Henry Jayer…

Đặc biệt, đây cũng là địa chỉ duy nhất tại Việt Nam sở hữu những chai vang quý hiếm bậc nhất đến từ thương hiệu Austrian White Chateau-Grillet nơi miền Nam nước Áo. Đây là một trong những lý do khiến La Maison 1888 liên tục được vinh danh bởi giải thưởng danh giá Wine Spectator's Best of Award of Excellence từ năm 2018 cho đến nay.

Ẩm thực Pháp đỉnh cao, không gian đẳng cấp cùng dịch vụ 5 sao thượng hạng đã giúp La Maison 1988 trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới thượng lưu, các chính trị gia, ngôi sao nổi tiếng và những thực khách sành vang nhất. Tên tuổi của nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới tại Đà Nẵng cũng đã ngày một vươn xa, trở thành một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu quốc tế, là “viên ngọc quý” đưa ngành du lịch ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới.

Minh An