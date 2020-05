1.200 cơ sở lưu trú tại Hà Nội tạm dừng hoạt động vì Covid -19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận cuộc họp

Lãnh đạo Sở Du lịch cho hay, trong tháng 4, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 35,5 nghìn lượt khách, giảm 98,4% cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước;Công suất trung bình khối khách sạn trong tháng 4/2020 ước đạt khoảng 12.8%, giảm 10.6% so với tháng 3/2020 và giảm 61.8% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch cho biết trong tháng 4 do ảnh hưởng dịch COVID-19, khách du lịch chủ yếu còn lại trong các cơ sở lưu trú (chỉ còn lại 1,5%). So với cùng kỳ, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay khách nội địa chỉ đạt 8,1%. Với tác động của dịch Covid -19, có 1.200 cơ sở lưu trú đã thông báo tạm dừng hoạt động; trước ngày 30/4, 1/5 có 1.364 doanh nghiệp lữ hành ngừng hoạt động, lượng lao động trong nhóm này có khoảng trên 35.000 người không có việc làm.

Sở Du lịch xác định từ nay đến cuối năm chủ yếu là kích cầu du lịch nội địa. Từ đó xây dựng kế hoạch kích cầu, tăng cường tuyên truyền quảng bá với các địa phương, các hãng vận chuyển, đặc biệt là số hóa sản phẩm để phục vụ du lịch.

Nói thêm về tình hình phòng chống dịch tại các điểm tham quan trên địa bàn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, từ ngày 30/4/2020, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đã mở cửa đón khách trở lại nhưng chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chiếu phim.

Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh như: yêu cầu khách đeo khẩu trang khi tham quan di tích, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu 1m, luôn bố trí nhân viên điều phối khách để đảm bảo 1 khu vực không có quá 20 người tập trung, tiếp tục phun khử khuẩn toàn bộ di tích vào cuối ngày.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch trong 4 tháng năm 2020 đã được Thành phố, các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, đặc biệt là trong công tác chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên về góc độ kinh tế, nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội của Hà Nội không đạt theo kế hoạch, có nhiều biến động. 4 tháng đầu năm tình hình thu, chi ngân sách đều thấp hơn so với cùng kỳ; kết quả giải ngân, chi thường xuyên cũng thấp hơn... Chủ tịch Hà Nội chỉ rõ nguyên nhân đều do tác động của dịch COVID-19.

Dự báo, về tình hình dịch bệnh, Chủ tịch TP. Hà Nội cho rằng dịch bệnh sẽ kéo dài trên thế giới, chưa có tín hiệu dịch bệnh kết thúc trong thời gian ngắn. Vì vậy Thành phố phải xác định công tác chống dịch phải thực hiện trong thời gian dài, đến khi thế giới có vaccine chống được bệnh.

Chủ tịch UBND TP đánh giá, qua thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố giao cho các đơn vị, nhiều đơn vị đã thực hiện hiệu quả, tuy nhiên còn nhiều đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, vì vậy Chủ tịch Thành phố đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường khâu đôn đốc, thực hiện chỉ đạo các nội dung về các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố; chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.

Từ tình hình này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị của TP tiếp tục thực hiện các giải pháp để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh quay trở lại để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các đơn vị phường xã, quận huyện làm tốt công tác phòng chống thiên tai. Bởi nếu không sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ nông nghiệp, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế TP.

Về công tác phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh các đơn vị phải kiên trì thực hiện các biện pháp. Cụ thể, các đơn vị phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên mà trong thời gian qua không thực hiện như đoàn đi công tác nước ngoài, các hoạt động lễ hội văn hóa, xúc tiến đầu tư, cắt giảm khoảng 15%. Sở Tài chính và kho bạc phải yêu cầu các đơn vị thống kê, có con số sơ bộ báo cáo thường trực Thành ủy trước ngày 15/5.

