Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất trải qua 1 phút không có ma sát?

Lý do tại sao ma sát rất quan trọng đối với thế giới của con người vì nó ảnh hưởng đến bất cứ vật nào đang chuyển động.

Bất cứ vật chuyển động nào cũng phát sinh lực ma sát tác động theo hướng ngược lại. Do vậy, ma sát là thứ cho phép con người có thể di chuyển hay dừng lại.

Là cách giúp chúng ta có thể cầm đồ lên và giữ chặt lấy. Rất nhiều thứ con người không thể hành động nếu không có ma sát.

Một thế giới không có ma sát chắc chắn là điều không thể xảy ra nhưng nếu trong khoảng thời gian 1 phút, vì một lý do nào đó, ma sát bỗng biến khỏi Trái Đất, vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn biết đấy, khi đi bộ trên đường bê tông, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn so với đi trên băng. Vì băng có hệ số ma sát thấp hơn nhiều so với bê tông. Bề mặt băng mịn hơn nhiều so với bê tông do vậy lực cản ít hơn, khiến bạn dễ bị trượt.

Điều tương tự áp dụng cho các phương tiện giao thông. Lốp ô tô hay xe máy bạn sẽ thấy những vết lồi lõm để tăng ma sát, tối đa hóa sự an toàn cho người sử dụng. Đảm bảo bạn có thể lái xe an toàn mà không bị trơn trượt.

Tuy nhiên, khi lái xe trong điều kiện thời tiết mưa, tuyết, bạn cảm thấy khó khăn hơn nhiều vì sự tiếp xúc giữa lốp xe và đường khi đó giảm đi nhiều dẫn đến lực ma sát ít hơn.

Lực ma sát mới chỉ giảm chút ít trong một số trường hợp nhất định đã khiến bạn gặp khó khăn. Vậy trong trường hợp hoàn toàn mất ma sát trong 1 phút, hẳn có nhiều chuyện bất ngờ.

Pháo hoa sẽ không thể thắp sáng. Bật lửa cũng không dùng được, bạn cũng không thể cầm nắm vật. Vào giây phút ma sát biến mất, mọi thứ bạn đang cầm trên tay sẽ rơi xuống.

Những người yêu thể thao sẽ vô cùng buồn bã vì các trận đấu không thể hoạt động nữa. Không có ma sát, bạn không thể nhặt bóng, bóng khó lăn trên sân, chân bạn vẫn hoạt động nhưng lại không thể di chuyển từ điểm này qua điểm khác được.

Nếu lúc đó, bạn có đang ngồi trong một phương tiện giao thông thì nó có thể tiếp tục trượt đi cho đến khi đâm vào một vật thể nào đó.

Trên thực tế, 1 phút mất ma sát trở thành phút hỗn loạn, bất cứ thứ gì đang chuyển động bỗng trở thành một viên đạn chết người.

Mọi thứ trên Trái Đất đều được cấu thành từ nguyên tử và hạt. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau bằng ma sát. Nếu ma sát biến mất, tất nhiên mọi thứ sẽ biến mất ngay lập tức.

Vì vậy, mỗi khi chơi môn thể thao mình thích, đưa con trẻ đi chơi cầu trượt hay đơn giản là cầm nắm các vật hãy thấy biết ơn vì có lực ma sát tồn tại.

HD (lược dịch)