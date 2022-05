Người đàn ông 21 tuổi không may qua đời sau khi lặn xuống sông cứu chú chó cưng.

Ryan Wells, 21 tuổi cùng bạn bè đang dắt ba chú chó cưng của mình đi dạo dọc theo bờ sông Weaver ở Northwich, Anh vào lúc sáng sớm. Khu vực Northwich là nơi hợp lưu của hai con sông Weaver và Dane, chúng gặp nhau ở trung tâm thị trấn.

Cứu chú chó cưng rơi xuống sông, người đàn ông thiệt mạng

Khi bộ ba đang đi thì một trong những con chó trở nên kích động, nó nhảy qua hàng rào và rơi xuống nước. Lúc đó khoảng 4h40 phút sáng, giờ địa phương.

Ryan Wells lấy điện thoại ra để bật đèn soi rọi tìm kiếm con chó của mình. Họ đi lại xung quanh tìm kiếm một lúc nhưng không thấy, Ryan Wells bắt đầu lo lắng. Anh đưa điện thoại cho bạn rồi nhảy xuống sông tìm chó cưng. Tuy nhiên, do đột ngột ngâm trong nước lạnh, Ryan Wells đã bị sốc và ngừng tim.

Sau cuộc điều tra, kết luận cho thấy Ryan Wells không chết đuối nhưng đã bị ngừng tim sau khi xuống nước lạnh.

Georgia Garnett, bạn gái của Ryan Wells cho biết: "Anh ấy rơi xuống nước được khoảng vài giây thì bắt đầu bị sốc, quá hoảng sợ. Khám nghiệm tử thi kết luận rằng anh ấy chết do ngừng tim, không phải do chết đuối. Bác sĩ giải phẫu giải thích rằng do anh ấy ngâm mình trong nước lạnh quá đột ngột nên bị sốc".

Georgia Garnett và nhóm bạn thấy Ryan gặp chuyện đã nhanh chóng tìm cách cứu bạn. Georgia Garnett lao xuống nước, bơi đến chỗ Ryan trong khi người bạn khác tìm cách buộc những con chó còn lại với nhau, giữ chặt.

Georgia Garnett cố gắng lại gần vị trí của Ryan nhưng chưa kịp đến thì anh đã trôi mất khỏi tầm mắt. Cô gái tìm kiếm cho đến khi cảnh sát đến hiện trường, cô quá mệt và được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Cảnh sát tìm kiếm trên sống suốt buổi sáng hôm đó và đến đầu giờ chiều cùng ngày, thợ lặn đã tìm thấy thi thể của Ryan Wells. Cảnh sát đã tìm ra chú chó, cứu nó lên bờ.

Nhân viên điều tra cho biết: "Rõ ràng khi Ryan Wells xuống nước để cứu chú chó, anh không hề suy nghĩ tới những nguy hiểm tiềm ẩn cho bản thân. Anh nhanh chóng lao xuống và không biết rằng nước rất lạnh. Cảnh sát, nhân viên y tế đã đến hiện trường ngay khi nhận được tin báo. Chúng tôi sử dụng một chiếc máy bay trực thăng và một chiếc thuyền cảnh sát để tìm kiếm Ryan. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy nhưng thật đáng buồn là anh ấy đã qua đời".

Hoàng Dung (lược dịch)