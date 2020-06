Cô bé 12 tuổi lập kỷ lục thế giới huấn luyện 8 chú chó

Mới 12 tuổi nhưng cô bé Alexa Lauenburger đã dành được nhiều thành tích trong việc huấn luyện chó đáng ngưỡng mộ.

Cô bé từng giành giải thưởng Supertalent (tương đương với tài năng Got Talent ) của Đức năm 2017 khi mới 9 tuổi. Năm 2019, nhận được 'Nút vàng' trong chương trình Britain's Got Talent: The Champions năm 2019 và mới đây đã trình diễn tại Mỹ trong chương trình America's Got Talent: Champions.

Mới đây nhất, cô bé Alexa Lauenburger đã đạt được Kỷ lục Guiness thế giới khi mới chỉ 12 tuổi.

Alexa với dáng người nhỏ bé đã dành nhiều giải thưởng cùng 8 người bạn bốn chân: Emma, ​​Jennifer, Katy, Maya, Nala, Sabrina, Sally và Specki.

8 chú chó của Alexa xếp hàng lần lượt từ lớn đến bé

Màn biểu diễn thuyết phục nhất là trường hợp Alexa chỉ huy hướng dẫn những chú chó Emma, ​​Jennifer, Katy, Maya, Nala, Sabrina, Sally và Specki xếp thành hàng dài và nhảy như các vũ công. Những chú chó vâng lời xếp thành hàng dài từ lớn đến bé một cách trật tự không chen lấn.

Kỷ lục thứ hai cô bé có được là huấn luyện chú chó nhảy qua 5 chướng ngại vật bằng chân sau trong thời gian ngắn nhất. Chú chó Emma của Alexa đã hoàn thành bài thi xuất sắc với thành tích 5,66 giây.

Chú chó Emma hoàn thành bài thi xuất sắc với thành tích 5,66 giây.

Kỷ lục thứ ba do chú chó Jennifer tạo nên khi đi bộ ngược trên quãng đường 5 mét trong thời gian 6,73 giây.

Theo gia đình, khi mới 1 tuối, cô bé tỏ ra yêu thích thú cưng và cố gắng ra lệnh cho chó. Tuy nhiên, Alexa lần đầu tiên bước chân vào nghề huấn luyện chó khi cô bé khoảng 5 tuổi.

Sau 7 năm để đạt được mức độ chuyên nghiệp như vậy, cô bé đã phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết. Cô bé chia sẻ: "Tôi thường xuyên ở bên cạnh những chú chó, gần như 24/7. Ngay khi đi học về, sau khi làm bài tập về nhà, tôi nhanh chóng ăn uống rồi tìm đến những chú chó".

Với Alexa, điều quan trọng dẫn đến thành công trong việc huấn luyện chó là tìm hiểu đặc tính và những môn vận động phù hợp với từng con.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc được nhận Kỷ lục Guiness thế giới, Alexa chia sẻ: "Tôi rất tự hào về những chú chó của mình, chúng cùng tôi phá được nhiều kỷ lục. Chắc chắn, tôi sẽ thưởng cho tất cả".

Trong tương lai, Alexa vẫn tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu những điều mới mẻ để đào tạo lũ chó và mong muốn được tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn hơn nữa. Ước mơ lớn của cô bé 12 tuổi là mở một trường đào tạo chuyên nghiệp cho chó cưng.

Alexa không phải là huấn luyện viên cho duy nhất trong gia đình, cha cô bé, Wolfgang Lauenburger cũng từng là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, đồng thời là một nghệ sĩ giải trí kỳ cựu, người từng lớn lên trong rạp xiếc.

Ông Wolfgang bên cạnh hai chú chó cưng

Cha chính là nguồn cảm hứng cho việc học là làm việc của cô bé. Khi cha chứng kiến những khoảnh khắc Alexa chơi đùa với chó ông đã biết cô bé sẽ trở thành một huấn luyện viên tài năng.

Wolfgang Lauenburger cho biết: "Tôi không nói nên lời niềm tự hào về con gái. Cô bé đã dành được rất nhiều thành tích nhưng tất cả bắt nguồn từ niềm đam mê của bé. Tôi rất tự hào".

Người giám sát quá trình lập kỷ lục Guiness thế giới, Lena Kuhlmann hoàn toàn bất ngờ bởi sự chuyên nghiệp của cô bé.Lena Kuhlmann chia sẻ: "Tôi nghĩ cô bé sẽ gặp khó khăn, nhưng những con chó đã được huấn luyện rất tốt".

Lena Kuhlmann tin rằng Alex chỉ mới 12 tuổi, cô ấy đã làm công việc thực sự tốt và với nỗ lực của bản thân, cô bé đang hướng đến một sự nghiệp tuyệt vời.

HD (Lược dịch)