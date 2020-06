Táo 'kim cương đen' độc, lạ, ngon, bổ thuộc loại 'đắt xắt ra miếng'

Black Diamond Apple, giống táo đen huyền bí chứa đựng nhiều bí ẩn như trong truyện cổ tích Bạch Tuyết bước ra này đang hot trở lại bởi sản lượng lớn cùng độ ngọt, giòn cũng như giá trị dinh dưỡng cao hơn gấp nhiều lần so với táo thông thường.

Nền kinh tế đang bùng nổ, mọi người ngày càng chú ý đến sức khỏe của mình. Ăn trái cây chất lượng cao mỗi ngày là hiệu quả cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Táo là một loại trái cây đa bổ dưỡng và được yêu thích. Do đó, nhiều nông dân trồng trái cây ở Trung Quốc đã xác định cơ hội kinh doanh và lựa chọn các giống cây táo mới để trồng.

Black Diamond Apple là một loại táo mới được đưa vào đại lục và được trồng hàng loạt. Nó có giá trị màu sắc cao, thật tuyệt vời. Màu tím đen độc đáo có ánh kim cương giống như được bao phủ bởi 1 lớp sáp óng ánh huyền bí, do đó nó có tên là "kim cương đen".

Loại táo này có sản lượng lớn, giá cao và có vị giòn ngọt gấp nhiều lần so với táo thông thường. Nó được người tiêu dùng ở các thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Cao Hùng và Thâm Quyến yêu thích. Nó chủ yếu được bán trong các siêu thị quy mô lớn dưới dạng hộp quà tặng. Đó là một món quà thiết yếu để thăm người thân và bạn bè.

Kỹ thuật trồng táo kim cương đen đơn giản hơn so với táo thông thường. Nó chỉ cần được tưới nước thường xuyên, không cần bón phân, và sau đó thường xuyên làm sạch cỏ dại bên cạnh cây ăn quả. Táo kim cương đen có tỷ lệ sống cao do khả năng thích nghi cao với môi trường và độ khó trồng thấp.Bởi vậy, độ tự nhiên, thanh khiết và sạch (do không phải sử dụng thuốc trừ sâu) của táo "kim cương đen" là đứng đầu thế giới.

táo đen

Táo kim cương đen có giá trị dinh dưỡng cao và ngọt hơn khoảng 35% so với táo thông thường do chứa hàm lượng glucose cao.. Đó là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng yêu thích trái cây ngọt ngào và muốn giảm cân.

Với giá thấp nhất khoảng 200-500 nghìn đồng một quả nặng trung bình 250gr, trồng táo kim cương đen đang là phương thức làm giàu hứa hẹn được ưa chuộng của những người nông dân trồng cây ở Trung Quốc.

Như San/Dân Việt