Một nhóm 3 người may mắn sống sót và được giải cứu sau 33 ngày trên đảo hoang Bahamas.

Bộ ba gồm hai người đàn ông và một phụ nữ đã xoay sở để bơi đến hòn đảo Bahamas sau khi thuyền của họ bị lật trong một lần đi vào vùng biển động cách đây 5 tuần.

May mắn đến với cả 3 người khi máy bay của lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ đã phát hiện trong một cuộc tuần tra thường lệ. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đã đứng vẫy cờ tự làm để ra hiệu với phi công. Được biết, sở dĩ cả ba có thể sống sót sau thời gian dài trên đảo hoang là nhờ vào dừa. Họ đã tìm kiếm, hái và ăn dừa để có thể sống qua ngày.

'Robinson đời thực' sống sót thần kỳ sau 33 ngày trên đảo hoang

'Robinson đời thực' sống sót thần kỳ sau 33 ngày trên đảo hoang

Phi hành đoàn đã thả thức ăn, nước uống và thiết bị để liên lạc cho những người sống sót trong khi cả nhóm chờ trực thăng cứu hộ đến hiện trường.

Mike Allert, một phi công của lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cho biết: "Sau khi trải qua trong những yếu tố khắc nghiệt trong một thời gian dài, nhóm ba người rất vui khi gặp được chúng tôi".

Máy bay phát hiện nhóm ba người vào ngày 8/2 những vài ngày sau mới giải cứu hết do ảnh hưởng của thời tiết.

Trung úy Justin Dougherty, lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cho biết rằng bản thân ông rất kinh ngạc khi phát hiện cả ba người đã sống sót quá lâu trên đảo hoang với điều kiện sức khỏe tốt.

Ông nói: "Thật không thể tin được. Tôi không biết họ đã làm như thế nào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cả ba đều có tình trạng sức khoẻ tốt".

Cả ba sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Họ không bị thương, chỉ có chút mệt mỏi và mất nước do thiếu thốn đồ ăn trên đảo. Trên thế giới từng có một số trường hợp về việc người sinh sống trên đảo hoang suốt nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời.

Mauro Morandi, 81 tuổi, được mệnh danh là 'Robinson của Italy' khi sống một mình trên đảo Budelli kể từ năm 1989. Morandi đến từ thành phố Modilia, vùng Emilia-Romagna, Italy. Năm 1989, ông tình cờ đặt chân tới Budelli, hòn đảo ngoài khơi Sardinia nổi tiếng với bãi biển đầy cát hồng, sau khi thuyền bị hỏng trên đường đến Nam Thái Bình Dương.

David Glasheen, một cựu triệu phú Mỹ, sau khi thua lỗ tài sản do đợt khủng hoảng chứng khoán năm 1987, đã quyết định chuyển tới đảo Restoration, phía Đông Bắc Australia sinh sống từ tháng 5/1997. Ông cho biết bản thân thích nơi này vì cảm thấy an toàn, bất kể bạn lớn tuổi và cứng rắn như thế nào, bạn vẫn muốn an tâm đi ngủ mà biết mình sẽ không bị tấn công.

Hoàng Dung (lược dịch)