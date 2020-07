Chuyện rùng rợn về người đàn ông không mặt, ai gặp cũng sợ

Vào những năm 1950 - 1960, người dân ở Pennsylvania, Mỹ xôn xao trước những câu chuyện rùng rợn về Charlie No Face - người đàn ông không mặt khét tiếng. Người đàn ông bí ẩn này thường xuất hiện ở những con đường vắng vẻ lúc tối muộn.

Người dân ở Pennsylvania, Mỹ đến nay vẫn truyền tai nhau câu chuyện về Charlie No Face - người đàn ông không mặt chuyên đi rình mò tại những con đường vắng vẻ vào ban đêm.

Tương truyền, Charlie No Face còn được được biết đến với tên gọi Người Xanh. Tên gọi này xuất phát từ việc người đàn ông bí ẩn này phát ra ánh sáng xanh vào ban đêm do bị sét đánh nhưng không chết hay do ảnh hưởng của nhiễm phóng xạ hạt nhân.

Khuôn mặt của người đàn ông này không thể nhìn rõ mắt, mũi, miệng... Vì vậy, ông ta có biệt danh Charlie No Face (Charlie không mặt).

Người đàn ông không mặt được các nhân chứng báo cáo xuất hiện tại khu vực South Park, North Hills hay những khu vực xa lộ xung quanh Washington, Pennsylvania vào lúc tối muộn.

Những nhân chứng nhìn thấy người đàn ông không mặt đều hoảng sợ, thậm chí hết hồn vì gương mặt quá đáng sợ. Theo đó, những nhân chứng vô tình bắt gặp Charlie No Face đều vội vã bỏ chạy dù người đó không làm hại ai.

Thế nhưng, nhiều người không thể ngờ rằng những giai thoại về người đàn ông không mặt bắt nguồn từ được dựng lên từ câu chuyện có thật về cuộc đời của Raymond Robinson.

Vào tháng 8/1919, Ray, 8 tuổi, đi dạo cùng chị gái và vài người bạn ở New Castle, Pennsylvania. Khi thấy một tổ chim nằm cạnh toa xe lửa bỏ không, cậu bé muốn nhìn rõ nên trèo lên nhưng không may chạm tay vào dây điện và bị giật.

Dù không chết nhưng Ray bị thương nặng với gương mặt bị biến dạng khủng khiếp. Kể từ đó, cậu bé bị nhiều người xa lánh, kỳ thị, thậm chí không mấy người dám lại gần trò chuyện và chơi cùng.

Ngay cả gia đình cũng xa lánh Ray khi không ngồi ăn cùng với con trai. Khi lớn lên, gia đình xây cho cậu một căn hộ nhỏ để sống riêng.

Vào những buổi tối, Ray đi lang thang trên những con đường gần nhà. Đến năm 1981, ông qua đời trong viện dưỡng lão. Sau đó, những giai thoại về người đàn ông không mặt xuất hiện và được lan truyền đến ngày nay.

Tâm Anh/Kiến thức