Chủ nhân sốc phát hiện bức vẽ cũ kỹ 30 USD hóa ra là bức tranh gốc thời Phục hưng trị giá 50 triệu USD

Albrecht Dürer là một họa sĩ người Đức, nổi tiếng khắp châu Âu trong phong trào phục hưng. Đặc biệt được biết đến với các bản khắc gỗ, khắc đồng, ông có liên hệ với các nghệ sĩ như Raphael, Giovanni Bellini và Leonardo da Vinci.

Sinh năm 1471, Dürer sống trong thời kỳ chuyển giao giữa cuối thời Trung cổ và đầu thời kỳ hiện đại. Quê hương của Dürer là Nuremberg, một trung tâm của đời sống kinh tế và văn hóa trong thời gian của ông. Điều này đã giúp bậc thầy về khắc gỗ và khắc đồng sớm đạt được danh tiếng.

Niềm đam mê lớn của Dürer là đi du lịch và nó đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm của ông. Bức tranh 'Four Horsemen of the Apocalypse' của ông được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật.

Vụ việc gần đây khiến nhiều người bất ngờ khi phát hiện bức tranh của Albrecht Dürer từng được mua với giá chỉ 30 USD cách đây khoảng 5 năm.

Bức tranh cũ kỹ vẽ về một bà mẹ và đứa trẻ mà người đàn ông giấu tên đã mua lại ở một người phụ nữ đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị bán nhà với giá 30 USD.

Được biết, bức tranh nằm trong bộ sưu tập của kiến ​​trúc sư Jean-Paul Carlhian, sống ngay ngoại ô thành phố Boston. Ông qua đời vào năm 2012 và người vợ góa của ông là Elizabeth đã bán nhà vào năm 2016.

Vào thời điểm đó, người đàn ông không hề biết bức tranh ông mua về thực ra là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Bức tranh vẽ trên vải lanh màu vàng, không có khung.

Mặc dù bức tranh có chữ lồng nổi tiếng trong giới nghệ thuật là chữ viết tắt 'AD' của danh hoạ Albrecht Dürer, nhưng nhiều người cho rằng đó là bản sao chép lại chứ không phải tác phẩm gốc của hoạ sĩ người Đức.

Sau khi các chuyên gia nghệ thuật đánh giá kỹ lưỡng, họ mới phát hiện ra sự thật và kinh ngạc khi biết bức tranh trị giá khoảng 50 triệu USD, gấp nhiều lần số tiền người đàn ông mua lại.

Clifford Schorer, một nhà sưu tập nghệ thuật cho biết: "Đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi tôi nhìn thấy bức tranh của danh hoạ Albrecht Dürer. Đó là một kiệt tác".

Hiện tại, tác phẩm nghệ thuật đang được đặt tại Phòng trưng bày Agnews ở London.

Sống sót sau hơn 2 giờ đồng hồ bám càng máy bay Một người đàn ông từ Guatemala sống sót sau khi bám vào càng máy bay di chuyển 2,5 tiếng đồng hồ đến Miami, Mỹ.

Hoàng Dung (lược dịch)