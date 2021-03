Chú chó shiba nổi tiếng với tài vẽ tranh thu về hàng ngàn đô la

Chú chó shiba nổi tiếng với tài vẽ tranh bên cạnh tác phẩm của mình

Chó có thể làm hoạ sĩ được không? Một chú chó Shiba sống ở Canada đã làm được và tranh vẽ ra được bán khá đắt hàng.

Với chiếc cọ vẽ trong miệng, chú chó có tên Hunter 8 tuổi đã tạo nên những bức họa kiệt tác được bán khắp thế giới.

Denise Lo, người chủ của Hunter cho biết: "Chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Nghệ thuật của Hunter được truyền đến nhiều quốc gia khác nhau là một điều tuyệt vời với chúng tôi".

Chú chó Hunter bắt đầu vẽ tranh từ năm 2017 sau khi được chủ nhân chỉ cho một số mẹo để vẽ tranh. Denise Lo chia sẻ rằng: "Từ bé chú chó Hunter đã thể hiện bản thân có nhiều năng lượng. Tôi thường đưa nó đi chơi công viên nhưng tôi nhận thấy việc đó không gây nhiều hứng thú cho nó".

Denise Lo tình cờ phát hiện niềm yêu thích của Hunter khi chỉ cho nó cách cầm cọ và chạm vào khung vẽ. Sau khi chia sẻ những bức tranh của chú chó Hunter trên mạng xã hội, Denise Lo vô cùng bất ngờ khi nhận được những phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

Kể từ đó, Denise Lo cho Hunter vẽ tranh thường xuyên hơn và sau này đem bán cả những bức tranh đó. Rất nhiều khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu đến châu Á đều đặt mua tranh của Hunter vẽ.

Bức tranh do Hunter vẽ bắt đầu từ một vài nét trên tấm vải căng ra trên chiếc khung gỗ. Người chủ luôn có những phần thưởng nhỏ cho Hunter để khuyến khích động viên mỗi khi nó có nét vẽ mới, thú vị, sáng tạo. Sau khi hoàn thành bức tranh, chú chó Hunter đứng bên cạnh tạo dáng chụp ảnh cùng tác phẩm của mình.

Câu hỏi mà nhiều người quan tâm đó là chữ ký của 'họa sĩ' sẽ nằm ở đâu. Chủ nhân của chú chó sẽ đóng dấu khuôn hình chân của Hunter lên mỗi bức tranh của nó, tạo ra chữ ký vô cùng đặc sắc không thể lẫn vào đâu được.

Denise Lo cũng lập cho chú chó Hunter một trang Instagram cá nhân riêng để chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như những tác phẩm mới của nó. Hiện tại, Instagram cá nhân của Hunter thu hút hơn 18.000 người theo dõi,

Được biết, hầu hết số tiền thu được từ việc bán tranh đều phục vụ cuộc sống của Hunter và một phần quyên góp cho quỹ của Hiệp hội cứu hộ động vật SCARS và một trung tâm giải cứu chó ở Hàn Quốc.

Denise Lo cho biết: "Cuộc sống của Hunter không chỉ xoay quanh việc vẽ tranh và tất nhiên nó cũng không vẽ tranh 24/24 giờ. Hàng ngày, chú cũng thích đi dạo, đùa nghịch cùng bạn bè. Chúng tôi muốn cho mọi người thấy được đó là một chú chó toàn diện"."

Nghệ thuật của Hunter đã gây ấn tượng với rất nhiều người trên toàn thế giới và đôi khi những bức tranh của chú chó 8 tuổi trở thành nguồn động viên tinh thần cho con người.

Denise Lo nói: "Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người chủ từng nuôi chó shiba nhưng vì một lý do nào đó, chú chó qua đời. Bức tranh do Hunter, một chú chó giống shiba, vẽ đem lại niềm vui, niềm an ủi cho người chủ đó".

Được biết, tính đến nay, 'họa sĩ chó' đã bán được hơn 288 bức tranh cho người hâm mộ trên khắp thế giới qua một trang web chuyên về tác phẩm nghệ thuật, thủ công, kiếm được gần 18.000 USD (tương đương hơn 400 triệu đồng. Đó chắc chắn là một thành tích đáng nể mà rất nhiều họa sĩ mơ ước.

Hoàng Dung (lược dịch)