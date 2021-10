Chú chó nhanh trí cứu sống chủ nhân khỏi trận lở đất kinh hoàng

Mười năm trước, một trận lũ kinh hoàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Cinque Terre, Italia cướp đi sinh mạng của nhiều người nhưng ông chủ khách sạn Leo may mắn sống sót nhờ chú chó cưng của mình.

Vernazza, điểm thu hút khách du lịch ở Cinque Terre

Năm làng chài nhỏ, từ lâu vốn là địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, đã phải hứng chịu một trong những trận ngập lụt tồi tệ nhất khiến 13 người thiệt mạng và nhiều tài sản, của cải bị mất. Vernazza, ngôi làng nổi tiếng nhất, ngập sâu trong bùn.

Mọi người ở Cinque Terre đều có một câu chuyện để kể về ngày khủng khiếp đó. Một trong những điều đặc biệt nhất đến từ chủ khách sạn địa phương, Pierpaolo Paradisi.

Vào ngày định mệnh đó, một chú chó đã cứu Pierpaolo Paradisi khỏi tử thần và sau đó ông đã dùng tên của 'ân nhân' để đặt tên cho khách sạn của mình. Xuất thân từ Sardinia, Pierpaolo Paradisi chuyển đến Liguria 15 năm trước. Ông tình cờ trông thấy khu vực bị bỏ hoang Prevo khi đang đi bộ ở Sentiero Azzuro.

Paradisi ngay lập tức nghĩ rằng nơi tuyệt đẹp này có thể trở thành một khách sạn và bắt đầu dự án cải tạo lớn. Nhưng 5 năm sau, trận lụt ập đến.

Chỉ một tháng trước ngày xảy ra trận lụt lớn, Pierpaolo Paradisi đã nhận nuôi một chú chó có tên Leo được giải cứu từ Serbia. Người đàn ông này đã nhờ bạn bè làm ở trung tâm cứu hộ động vật chọn giúp một chú chó nhỏ, có thể đi cùng trên các chuyến tàu.

Họ gửi Leo đến cho Pierpaolo Paradisi. Nó là con chó duy nhất được cứu sống trong chiếc lồng 48 con từ Serbia.

Ông Pierpaolo Paradisi và chú chó Leo

Ngày cơn bão ập đến, vì không yên tâm khi để Leo ở nhà một mình, Pierpaolo Paradisi đã đưa nó đến văn phòng làm việc, nơi không cho phép thú cưng vào. "Nhưng đó là một lần vi phạm nội quy đã cứu mạng tôi", ông nói.

Vào thời điểm cả hai đến La Spezia, cơn bão đã bắt đầu xuất hiện. Mưa lớn, sấm sét và có cả mưa đá. Pierpaolo Paradisi phải di chuyển quãng đường 27 km. Phần lớn thời gian, chú chó đã ngồi im lặng trong xe.

Cho đến khi gần Prevo, chiếc xe lao qua vách đá, Leo mới di chuyển. Nó nhảy lên phía trước Pierpaolo Paradisi khiến ông tức giận nói rất to 'Leo, tôi đang lái xe'.

Tuy nhiên, ngay khi Pierpaolo Paradisi cố kéo con chó ra khỏi lòng mình thì vách đá ập xuống trước mặt họ. Lở đất đã cuốn trôi một đoạn nhựa đường, lan can và thật may mắn khi đó chỉ vừa chạm vào phần đầu chiếc xe của Pierpaolo Paradisi. "Chỉ một chút nữa là chúng tôi đã rơi xuống đó, thật may mắn", Pierpaolo Paradisi nói.

Sau phút chốc bị sốc, ông xoay sở để quay đầu xe và đi đến Manarola, một ngôi làng khác của Cinque Terre.

"Chỉ sau đó tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã gọi cảnh sát và họ nói tôi cần tự chăm sóc bản thân vì họ không thể làm gì cả, họ hoàn toàn bị cô lập và tôi phải cố gắng tìm sự giúp đỡ", ông nhớ lại.

Paradisi đã gọi điện cho một số người bạn để kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Những người bạn đã nói rằng nhờ có Leo mà ông vẫn còn sống.

Chú chó nhanh trí cứu sống chủ nhân khỏi trận lở đất kinh hoàng

Ngày nay, ngôi nhà của Pierpaolo Paradisi là một khách sạn bên vách đá, điểm yêu thích của nhiều khách du lịch.

Paradisi đã đặt tên cho khách sạn của mình là 'Leo's Lodge'. Anh gắn một vài hình con chó ở vị trí trang trọng ngay trên cửa ra vào. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi, từ ở nhà cho đến khi đi làm.

Câu chuyện về Leo lan truyền và nó được nhiều người yêu mến. Năm 2012, Leo được nhận giải thưởng về lòng trung thành do địa phương trao tặng.

Paradisi cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Leo bỗng nhiên nhảy vào người của ông, ngăn cản ông tiếp tục lái xe vào ngày hôm đó. Các chuyên gia giải thích một cách khoa học rằng một số con chó có khả năng phát triển giác quan thứ bảy. Chó có 150 triệu thụ thể khứu giác trong mũi, con người có 5 triệu.

Điều này giúp chúng có khả năng đối mặt với nguy hiểm, biết điều gì đó đang xảy ra. Trong một số điều kiện nhất định chúng có thể ngửi thấy mùi gì đó. Ví dụ như khí ôzôn, thường xuất hiện sau khi sấm sét. Chó có thể ngửi thấy mùi mà con người khó có thể nhận ra trong thời tiết khắc nghiệt.

Hoàng Dung (lược dịch)