Choáng váng 5 hành tinh sở hữu cấu trúc y hệt Trái Đất lộ diện năm qua

1. Sao Kim

Dạng địa hình lâu đời nhất Sao Kim, được gọi là tesserae, có thể chính là dấu hiệu cho thấy nó đã được sinh ra như một thế giới sống được, theo nghiên cứu công bố cuối năm 2020 dẫn đầu bởi Đại học Bang North Carolina (Mỹ). Tesseare có thể được tạo thành từ đá núi lửa, hay là bản sao hoàn hảo của lớp vỏ lục địa Trái Đất. 2 giả thuyết trên đều cho thấy Sao Kim ít nhất đã từng có hoạt động kiến tạo mảng, vốn cực kỳ quan trọng trong các phản ứng sinh ra sự sống sơ khai của hành tinh, duy trì môi trường ổn định. Bằng chứng này cho thấy Sao Kim từng y hệt địa cầu.

Các thiên thể sở hữu những cấu trúc y như Trái Đất được xác định trong năm qua - Ảnh: NASA/ESA

Một nhóm nghiên cứu khác từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) thì xác định được dấu vết của phosphine, thứ "khí ma trơi" phế thải từ sinh vật Trái Đất, ngay trong bầu khí quyển Sao Kim, cho thấy rất có thể có một dạng sống bé nhỏ đang ẩn nấp nơi đây.

2. Sao Hỏa

Vài cuối tháng 9-2020, radar MARSISS trên màu Mars Express của NASA đã phát hiện và xem xét các cụm hồ ngầm bên dưới bề mặt Sao Hỏa, và biết được rằng chúng y hệt các hồ ngầm dưới băng Nam Cực. Trong các hồ ngầm Nam Cực, người ta đã chứng minh được tồn tại những dạng sống "như ngoài hành tinh", không cần ánh sáng và các điều kiện được cho là phù hợp để sống. Tiến sĩ Roberto Orosei từ NASA cho biết có thể các hồ ngầm của Sao Hỏa cũng đang đầy sinh vật.

3. Sao Diêm Vương

Tháng 10-2020, NASA tiếp tục công bố hình ảnh gây sốc về bản sao của dãy Alps của Trái Đất, xuất hiện trên bề mặt Sao Diêm Vương. Núi của thiên thể từng là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt Trời này cũng đầy tuyết như Trái Đất, nhưng là tuyết mêtan.

Sự hiện diện của tuyết mêtan không kém phần thú vị bởi nó cũng dược coi là một "chữ ký hóa học" của sự sống, vì cũng là sản phẩm "phế thải" từ hoạt động sống. Trước đó, NASA cũng từng nghi ngờ Sao Diêm Vương chứa đại dương ngầm có hệ thống thủy nhiệt, chính là cấu trúc được cho là nuôi dưỡng sự sống Trái Đất sơ khai.

4. "Người mẹ ma" của tiểu hành tinh hình kim cương

Tuy chỉ là một tiểu hành tinh, nhưng Trung tâm Hàng không Vũ trụ Goddard của NASA đã chứng minh Bennu (còn gọi là Diamond B), tiểu hành tinh cổ đại hình kim cương, có hệ thống thủy nhiệt, là "cấu trúc sinh ra sự sống" giống Trái Đất đã nêu trên.

Điều này cho thấy "cơ thể mẹ" của tiểu hành tinh này, có thể là một hành tinh, hành tinh lùn hay tiểu hành tinh lớn hơn, cũng sở hữu cấu trúc này. Vật liệu từ Bennu cho thấy nó còn "già" hơn Trái Đất.

5. "Hành tinh ma" đang "ký sinh" Trái Đất

Một "gia đình thiên thạch được tìm thấy rải rác khắp địa cầu đã được kết nối trong nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Được gọi chung là "sắt IIE", nhóm thiên thạch này xuất phát từ cơ thể mẹ là một hành tinh y hệt Trái Đất với cấu trúc đá gồm lớp vỏ, lớp phủ và lõi kim loại nóng chảy. "Hành tinh ma" này già hơn Trái Đất khoảng 1 tỉ tuổi, có thể đã vỡ nát do va chạm liên hành tình hoặc bị tan chảy do dự phân rã của các nguyên tố phóng xạ khi Mặt Trời còn non trẻ. Các mảnh của chúng có thể đã tái hợp vào 8 hành tinh hiện tại, bao gồm Trái Đất, trong khi nhiều mảnh khác lang thang thành thiên thạch.

Theo nld.com.vn