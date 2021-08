Chạm trán với đàn chuột túi, người phụ nữ may mắn thoát chết

Emilie Kenny, 27 tuổi đi du lịch để ngắm hải cẩu nhưng không may chạm trán với đàn chuột túi. Cô gái nhanh trí chủ động trốn để bảo toàn tính mạng.

Chuột túi hoang dã là loài động vật có kích thước to lớn, cuộc gặp gỡ với sinh vật này không bao giờ là dễ chịu.

Emilie Kenny, 27 tuổi, đã lên đường đến Cape Bridgewater ở Victoria, Australia vào khoảng 13h30 phút giờ địa phương với mục đích nhìn thấy đàn hải cẩu.

Sau khi đậu xe bên đường và bắt đầu đi bộ, Emilie Kenny hốt hoảng vì phải đối mặt với đám đông gần 20 con chuột túi. Cô gái trẻ nhanh chóng thu người lại và trốn vào bụi cây gần đó khi thấy đàn chuột túi hung hăng hướng về phía cô.

Cô gái quay lại vieo chia sẻ trải nghiệm của mình. Cô bày tỏ sự lo lắng, sợ bị chuột túi đá vào mặt.

Emilie Kenny nói: "Đó là trải nghiệm mà tôi không thể quên. Tôi sợ hãi và đảm bảo mình tránh càng xa càng tốt để đề phòng bị đàn chuột túi to lớn giẫm chết".

Cape Bridgewater từng là một hòn đảo núi lửa, giờ đây nơi này trở nên nổi tiếng với sự xuất hiện của rất nhiều hải cẩu.

Kangaroo là loài động vật có tính xã hội cao. Chúng sống theo đàn và có mối quan hệ gia đình chặt chẽ cùng cấu trúc xã hội phức tạp. Giống như con người, loài sinh vật này cũng sẵn sàng bảo vệ gia đình khi gặp nguy hiểm và đau buồn, mất mát khi người thân qua đời.

Người phụ nữ trẻ 27 tuổi may mắn thoát chết, không giống trường hợp của người đàn ông Mitchell Robinson bị một con chuột túi to lớn tấn công ngay trong sân trước nhà ở New South Wales, Australia.

Bắt gặp chuột túi lang thang ở sân nhà, Mitchell Robinson chỉ kịp bảo con chạy trốn. Trong khi đó, con chuột túi đực to lớn không ngần ngại lao thẳng tới người đàn ông đứng phía trước mặt và tung ra cú đánh mạnh. Mitchell Robinson bị thương nhưng vẫn giữ được tính mạng.

Theo các chuyên gia, nếu vô tình gặp một con chuột túi trong tự nhiên, bạn cần đảm bảo an toàn, xoay người sang một bên, hạn chế tiếp xúc, bảo vệ mặt và cơ quan nội tạng. Nếu phải đối mặt, bạn hãy giơ tay, nghiêng đầu né khỏi con vật, giảm thiểu nguy cơ bị móng vuốt khó chịu của chuột túi cào vào mặt.

Nếu không thể thoát khỏi một con chuột túi tấn công, hãy cuộn mình thành một quả bóng trên mặt đất, dùng tay che cổ và kêu cứu, lăn đến nơi an toàn. Nhưng nếu có thể, hãy cuối xuống, rút lui không quay lưng lại, làm cho con vật hiểu rằng bạn không phải là một mối đe doạ.

