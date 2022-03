Các điểm đến ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới

Bình minh và hoàng hôn luôn là những “thời điểm vàng” để có những khoảng khắc tuyệt đẹp nhất trong ngày. Sau đây là một số địa danh làm nổi bật hơn trải nghiệm tuyệt vời này.

Màn trình diễn ánh sáng của Mẹ Thiên nhiên vào lúc bình minh và hoàng hôn - chắc chắn là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất để chiêm ngưỡng mỗi ngày. Một số điểm đến được cho là làm nổi bật hơn trải nghiệm thú vị này. Sau đây là danh sách được công ty Mornings.co.uk nghiên cứu và đưa ra đánh giá những địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm bình minh và hoàng hôn trên toàn thế giới.

Để có được đánh giá chính xác nhất, công ty đã phân tích dữ liệu từ Tripadvisor vào tháng 11 năm 2021 bằng cách sử dụng các từ khóa "bình minh" và "hoàng hôn" trên toàn thế giới. Những địa điểm có số lượt truy cập tương ứng với 'hoàng hôn' và 'bình minh' trong các bài đánh giá của họ, được coi là những nơi tuyệt vời nhất cho trải nghiệm này.

Angkor Wat - Di sản Thế giới tại Campuchia - đứng đầu danh sách ngắm bình minh đẹp nhất trên thế giới.

Sử dụng dữ liệu đó, Mornings.co.uk xác định rằng nơi tốt nhất trên thế giới để ngắm bình minh là Angkor Wat, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở Campuchia, nơi có 10.404 lượt đề cập trên Tripadvisor. Địa danh tiếp theo là miệng núi lửa Haleakalā của Hawaii, với 3.933 lượt đề cập. Tiếp theo là Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ, với 2.819 lượt đề cập.

Indonesia cũng là đất nước có nhiều địa danh xuất hiện trong danh sách này nhất với Đền Borobudur ở vị trí thứ tư, Núi Batur ở vị trí thứ tám và Núi Cadillac ở vị trí thứ 10.

Miệng núi lửa Haleakala lúc mặt trời mọc, Vườn quốc gia Haleakala, Hawaii.

Về các địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất, đứng đầu là Mallory Square của Key West với 9.811 lượt đề cập. Tiếp theo là Burj Khalifa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo sau đó là điểm đến “Top of the Rock” của Thành phố New York với 4.968 lượt đề cập. Thành phố New York cũng có một điểm đến ngắm hoàng hôn trong danh sách này là Tòa nhà Empire State. Di sản Angkor Wat cũng được mệnh danh là địa điểm ngắm hoàng hôn hàng đầu, đứng ở vị trí thứ tám.

Mọi người tập trung tại Mallory Square tại Key West để ngắm hoàng hôn trên những con thuyền.

Những người khác trong danh sách bao gồm Piazzale Michelangelo của Florence; Đền Tanah Lot và Uluwatu của Indonesia; Bãi biển Mindil của Úc; và tháp Eiffel ở Paris.

Triệu Trang (lược dịch)