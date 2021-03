Bức ảnh cá voi mất đuôi khiến người xem nhói lòng: Dù vô tình hay hữu ý, lỗi vẫn là ở con người

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền một hình ảnh gây thương tâm cực độ, với nội dung về một chú cá voi.

Nghe đến đây, có lẽ bạn sẽ tự hỏi rằng cá voi thì có gì thương tâm? Nhưng không, chú cá voi ấy đang trong tình trạng cực kỳ đáng ngại, với chiếc đuôi gần như đứt rời.

Chú cá voi đáng thương với chiếc đuôi gần như bị đứt rời.

Bức hình trên do Francis Pérez - nhà kinh tế và là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh dưới đại dương - thực hiện. Francis cho biết, đó là một con cá voi vây ngắn, bị chấn thương nghiêm trọng sau khi va chạm với chân vịt của một chiếc thuyền.

Là một loài thú nhưng mang hình dạng của cá, việc mất đuôi với cá voi giống như một án tử vậy. Nó không thể di chuyển được nữa, chỉ nằm im bất động và chịu trận khi bị thêm cá mập tấn công. Theo Francis, ông có thể nghe thấy tiếng khóc của sinh vật đáng thương, và chứng kiến một số con cá voi cùng đàn bơi đến bảo vệ nó.

"Đây thực sự là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi," - Francis, người có kinh nghiệm hơn 20 năm ghi hình động vật hoang dã dưới đại dương chia sẻ.

Được biết, khu vực biển thực hiện bức ảnh là nơi sinh sống của 20 loài cá heo và cá voi khác nhau. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn chủ động gây ra một tai nạn như vậy cả. Nhưng với việc các chuyến du lịch bằng thuyền gia tăng, cộng thêm không có quy định về kiểm soát tốc độ di chuyển, chân vịt của tàu thuyền trở thành mối đe dọa thường trực với sinh vật biển. Đặc biệt là với các loài như cá voi hoa tiêu, chúng thường lặn rất sâu nên sẽ bất thần lao lên mặt biển để nghỉ, dẫn đến tai nạn xảy ra.

Theo Francis, cần có những quy định mới về kiểm soát tốc độ di chuyển của tàu thuyền, để tránh các trường hợp thương tâm tương tự xảy ra. Và dù bằng cách này hay cách khác, lỗi vẫn thuộc về phía con người chúng ta.

Tấm ảnh của Francis nằm trong danh sách đề cử giải Wildlife Photographer of the Year do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh) tổ chức.

Theo doanhnghiepvn.vn