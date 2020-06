Bông hoa cổ tích 7 năm mới nở được rao bán 100 triệu đồng/kg

Theo chia sẻ từ một số người chuyên bán hoa sen tuyết, loại hoa này có nguồn gốc từ Tân Cương Tây Tạng, những bông hoa này có điểm rất khác so với hoa sen Việt Nam như cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn.

Đặc biệt loại hoa này chỉ sinh trưởng ở trên núi cao 2.500-4.000 mét so với mực nước biển. Nó mọc trong các khe núi đá, là loài sinh trưởng chậm, mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa, và chỉ 5% số hạt có thể nảy mầm.

Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C vàc sinh trưởng trong điều kiện 3-5 độ C, và có thể chịu được lạnh -21 độ C. Mặc dù mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng. Đây là đặc điểm sinh học độc đáo mà hiếm loài nào có được.

Nếu muốn lấy được loại hoa này, người hái phải mất rất nhiều công sức và khi hái xong phải sấy khô và hút chân không mới có thể vận chuyển và bán ra thị trường.

Chính vì mất nhiều công sức tìm kiếm và hái hoa nên hiện tại giá hoa sen tuyết tại Việt Nam khá cao, mỗi bông hoa khô chỉ có khối lượng 30 gram nhưng cũng có giá từ 4 – 5 triệu đồng, mỗi kg cũng ở mức 80 – 100 triệu đồng.

Lí giải lí do loại hoa khô này có giá cao, anh Nguyễn Huy Mạnh, chuyên bán các loại thuốc đông y tại Hoàn Kiếm cho biết, bên cạnh việc khó khăn khi tìm kiếm hoa trên đỉnh núi, hoa sen tuyết còn có nhiều công dụng khác nhau như trị thấp khớp, phong thấp, bổ thận tráng dương, chống ung thư, đẹp da và cải thiện vi tuần hoàn....

"Vì số lượng không nhiều nên khi khách hàng muốn mua mặt hàng này phải đặt trước khá lâu, mỗi đợt gom hàng tôi chỉ có thể gom được 80 – 100 bông để mang về Việt Nam", anh chia sẻ.

"Những bông hoa sen tuyết 7 năm mới nở nên rất hiếm hàng, nhiều người đặt trước nhưng do không đúng thời điểm hoặc chậm chân nên dù có tiền cũng không mua được", chị Nguyễn Hồng Nhung, chuyên bán hoa sen tuyết cho hay.

Đây là loại hoa dù đắt tiền nhưng vẫn được giới nhà giàu săn tìm ráo riết, không chỉ để sử dụng mà đây còn có thể là món quà sang trọng với nhiều công dụng cho người thân và bạn bè.

"Tôi cứ nghĩ những bông hoa sen tuyết chỉ có ở truyện cổ tích nhưng khi biết được loại hoa này đang được một số người rao bán, tôi đã đặt hàng ngay lập tức nhưng lần nào cũng chậm chân không mua được", anh Vũ Thanh Tùng, sống tại Tây Hồ, Hà Nội nói.

Cũng giống anh Tùng, chị Trần Thu Hạnh, sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng cho hay, chị đã đặt mua 2 bông hoa sen tuyết khô, mỗi bông có khối lượng 30 – 40 gram để tặng đối tác nhưng phải đợi hơn 1 tháng vì lượng hàng không có nhiều tại Việt Nam.

Hương Nguyễn/Báo Dân sinh