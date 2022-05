Sai chính tả tại một số biển báo, tên đường tại nơi công cộng là chuyện hài hước đôi khi xảy ra ngay tại nước Anh. Thậm chí hướng dẫn còn khiến các tài xế xe buýt phải 'vò đầu bứt tai'

Ngay cả việc vạch kẻ đường cho xe buýt không chính xác trên một số tuyến đường cũng khiến các tài xế xe buýt phải vò đầu bứt tai khi thực hiện lộ trình hàng ngày của họ. Thay vì viết đúng chính tả là 'Bus stop', không biết vì lý do gì dẫn đến sự cố sai chính tả hài hước như vậy.

Thay vì viết đúng chính tả là 'Bus stop', biển báo lại viết 'Sus Stop'

Lần này biển báo viết đúng chữ 'Bus' nhưng lại sai chữ 'Stop'

Trên trang Facebook của một thị trấn ở Maldon, Anh, người ta đã chia sẻ hình ảnh con đường mới sơn rất đẹp của họ.

Bên ngoài con đường có viết lời cảnh báo để hạn chế người dân đi vào. Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra lỗi chính tả khó hiểu ở lời cảnh báo này. Thay vì viết 'no entry' (tạm dịch: cấm vào) thì họ viết rằng 'no enry', thiếu chữ T.

Đại diện địa phương cho biết họ sớm khắc phục lỗi chính tả này. Trong khi đó, cư dân mạng được một phen bật cười nghiêng ngả.

Thay vì viết No entry, người ta thiếu mất chữ T

Bật cười với những đường phố viết sai chính tả tại Anh

Hay trường hợp lời cảnh báo trên một con đường ở Manningtree, Essex, Anh cũng khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì lỗi sai chính tả.

Vì muốn cảnh báo mọi người nên nhân viên địa phương đã viết lên đường chữ rất to 'Keep Clear'. Tuy nhiên, thay vì viết đầy đủ rõ ràng, đúng chính tả, người ta viết thiếu mất chữ R, kết quả là 'Keep Clea'.

Nhân viên hội đồng khu vực đùa vui rằng: "Tôi cũng phải bật cười khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi tự hỏi làm thế nào mà các công nhân có thể quên mất chữ R như vậy. Có thể lúc đó học đi ăn trưa rồi về quên mất, hoặc do hết sơn nên không thể hoàn thành".

Cũng là cảnh báo 'Keep Clear' nhưng người sơn chữ trên con đường ở hạt Northamptonshire, Anh mắc lỗi khác.

Thay vì viết đúng chính tả là 'Keep Clear', người thợ sơn đã viết thành 'Keep Celar'. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện ra lỗi sai, một kỹ sư đã đi sửa lại lỗi trong vòng khoảng một giờ đồng hồ.

Dave Edmunds, cư dân địa phương cho biết: "Tôi đã bật cười khi chứng kiến ​lỗi sai chính tả trên đường. Hai công nhân đã mất khoảng ba giờ đồng hồ để sơn các chữ. Họ thậm chí còn cẩn thận đánh dấu các chữ cái bằng bình xịt màu vàng trước khi sơn lên nó. Vậy mà vẫn không nhận ra mình viết sai chính tả".

Không hiểu vì lý do gì nhưng chữ 'Keep Clear' bị viết sai rất nhiều lần trên các đường phố Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

Hoàng Dung (lược dịch)