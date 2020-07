15 sự thật thú vị nhất về cơ thể con người

Không chỉ tiến hóa một cách vượt bật so với những chủng loài khác, sức mạnh của cơ thể con người tiềm ẩn những điều rất thú vị mà chỉ khoa học mới có thể giải đáp gần đây.

1. Đôi mắt là chiếc máy ảnh “khủng long”

Độ phân giải của đôi mắt chúng ta lên đến...576 triệu điểm ảnh, nhiều hơn bất cứ loại máy ảnh kỹ thuật số tân tiến nào hiện nay.

2. Một bước chân bằng trăm khối cơ vận động

Chỉ với một hoạt động bước đi, cơ thể chúng ta cần đến hơn 200 nhóm cơ để vận động trơn tru.

3. Giác mạc tự biết “hô hấp”

Giác mạc là bộ phận duy nhất của cơ thể không được nuôi dưỡng bởi mạch máu. Trái lại, bộ phận này sử dụng nguồn oxy trực tiếp từ không khí

4. Chiều cao lệch khác biệt vào buổi sáng

Vào buổi sáng sau khi thức dậy, chiều cao của chúng ta sẽ nhỉnh hơn so với ban tối vào khoảng 1cm. Lý do là bởi các sụn đệm ở cột sống sẽ xẹp đi một phần do tác động của trọng lực Trái Đất.

5. Dịch vị nung chảy cả kim loại

Tuy phần dịch vị có chứa nồng độ acid đậm đặc nhằm tiêu hóa thức ăn, dạ dày của chúng ta vẫn được bảo vệ bởi một lớp tráng đặc biệt.

6. Bộ não phụ nữ nhỏ hơn khi mang thai

So với trước mang thai, bộ não của phụ nữ có xu hướng bị co cụm lại do bị mất đi một phần chất xám ở vùng vỏ.

7. Đời người bước bằng trăm nghìn dặm

Theo ước tính, một đời người chúng ta sẽ đi bộ khoảng 100,000 dặm, bằng chu vi gấp 5 lần Trái Đất.

8. Bộ phận duy nhất không thể phục hồi

Không giống như các bộ phận khác, răng không có khả năng tự sửa chữa hay phục hồi.

9. Cứng như xương

Một khối vuông xương có thể chịu được sức nặng đến hơn 8 tấn, và độ cứng thì hơn cả sắt.

10. Vừa khóc vừa giàn dụa nước mũi

Với một cấu trúc đặc biệt có tên gọi là ống lệ mũi ở mí mắt, chúng ta sẽ thường khóc và kèm theo chảy nước mũi một cách đồng thời.

11. Số tế bào chết “khủng” mỗi ngày

Trung bình mỗi giờ, có đến từ 30,000 cho đến 40,000 tế bào chết đi. Con số này trong vòng 24 giờ sẽ vào khoảng hơn 1 triệu tế bào.

12. “Thay da” mỗi ngày

Cùng với quá trình chết đi, tế bào biểu bì da cũng tự tân tạo lại hoàn toàn theo chu kỳ sinh học của con người.

13. Bộ gen loài người ít hơn cà chua

Tổng lượng gen của loài người vào khoảng 25,000 gen, và con số này với cà chua là 30,000.

14. Tim cùng nhịp đập với âm nhạc

Nhịp tim của chúng ta có thể tự đồng bộ hóa với bài hát đang nghe. Đây là lý do vì sao nghe nhạc có thể giúp chúng ta điều hòa lại nhịp tim dễ dàng.

15. Tóc nhiều hay ít tùy theo màu tóc nguyên thủy

Người có tóc vàng bẩm sinh sẽ có khoảng 150,000 sợi tóc, trong khi người tóc sẫm mùa sẽ có khoảng 120,000 sợi.

BP/Baodansinh