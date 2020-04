Những trải nghiệm thú vị nhất nên thử ở Đông Nam Á

1. Khám phá Gardens by the Bay, Singapore

Gardens by the Bay là niềm tự hào của người Singapore, khu vườn luôn mang đến cho du khách và người dân bản địa một cảm giác tĩnh lặng, bình yên.

Gardens by the Bay rộng 101 hecta với hơn 200.000 loài thực vật quý hiếm. Một nét độc đáo chỉ có ở Gardens by the Bay là Cloud Forest. Trong khu nhà kính khép kín này là một ngọn núi cao 35 mét, được bao phủ trong sương và thảm thực vật xanh tươi, giữa một thác nước trong nhà cao nhất thế giới.

Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng đời sống thực vật từ các khu cao nguyên nhiệt đới cao 2.000 mét so với mực nước biển. Ngoài ra, nơi đây còn vô vàn những điều thú vị khác đang chờ đón bạn.

2. Những ngôi đền ở Bagan, Myanmar

Những ngôi đền ấn tượng của Bagan có hình dạng, kích thước khác nhau và để chiêm ngưỡng chúng thì không gì tuyệt vời hơn là bạn hãy ngồi trên một chiếc khinh khí cầu.

Cất cánh trước bình minh và chứng kiến ​​mặt trời tắm những ngọn tháp Bagan dưới ánh sáng vàng là một trong những khoảnh khắc ngoạn mục mà bạn muốn lưu giữ mãi.

3. Khám phá các hang động của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam

Hang Sơn Đoòng thực sự là một địa điểm độc đáo trên bản đồ du lịch Việt Nam với rất nhiều điều bí ẩn mà con người còn chưa khám phá hết.

Với chiều dài gần 9km, tại một số vị trí chiều cao trần hang lên đến 200m, rộng 175m, hang Sơn Đoòng thực sự là một địa điểm độc đáo.

Phong Nha, Kẻ Bàng là một vùng khí hậu trong lành, nhiệt độ trung bình chỉ 20 – 24 độ C, được đánh giá là một trong hai vùng núi đá vôi rộng nhất thế giới, với diện tích trên 200.000 ha.

Đặc trưng của khu vườn quốc gia này là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi với hơn 300 hang động và hệ thống các sông ngầm. Hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại, trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, chính là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhà khoa học về đây khám phá.

4. Chinh phục đỉnh núi Kinabalu, Malaysia

Với độ cao 4.095m, núi Kinabalu là ngọn núi cao nhất trên đảo Borneo.

Sự tương phản giữa rừng rậm xanh tươi bên dưới và phong cảnh mặt trăng ở trên giúp nơi này trở thành một trong những chuyến đi đáng giá nhất châu Á.

Thời điểm tốt nhất để chinh phục Kinabalu là vào mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8. Tránh các tháng mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 1, vì một số con đường mòn trở nên rất tệ trong thời gian này.

5. Bơi cùng cá mập voi ở Philippines

Bơi cùng cá mập voi sẽ là một trong những trải nghiệm hoang dã tuyệt vời nhất trong chuyến đi của bạn. Và nơi tốt nhất để trải nghiệm điều này là làng Donsol, ở cực nam Luzon.

Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự duyên dáng của những chú cá mập voi thông minh và bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý để không bị hoảng sợ vì những chú cá này rất khổng lồ, nó có thể dài tới 14m.

Nên đến đây vào thời điểm nào? Cá mập voi thường có mặt ở vùng biển ngoài khơi Donsol từ tháng 11 đến tháng 6, nhưng những tháng cao điểm phù hợp nhất là tháng 4 và tháng 5.

6. Chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Ifugao, Philippines

Được người Ifugao tạo ra từ hơn 2.000 năm trước, truyền thuyết kể rằng vị thần Kabunyan của Philipines đã sử dụng ruộng bậc thang làm cầu thang lên thiên đàng.

Ruộng bậc thang Banaue được Unesco công nhận là di sản thế giới bởi sự đồ sộ với chiều cao hàng nghìn mét, thể hiện kỹ thuật canh tác tinh tế của người dân bản địa. Các ruộng bậc thang Banaue có độ cao so với mặt biển là khoảng 1.500m và diện tích 10.360 km2 bên sườn núi.

Ruộng bậc thang ở Ifugao được xây dựng theo hình dáng của núi non nơi đây, mang một vẻ đẹp hòa hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người.

7. Khám phá hang Vieng Xai, Lào

Hang Vieng Xai là hệ thống gần 500 hang động thuộc vùng rừng núi phía bắc, Vương quốc Lào.

Với sức chứa khoảng 23.000 người cùng hệ thống cửa hàng, nhà in, trường học và bệnh viện trong thời chiến. Ngày nay, hang Vieng Xai được đánh giá là “mỏ vàng” của du lịch Lào.

Ngoài cảm giác phiêu lưu hay tìm hiểu những nét độc đáo trong cuộc sống của người dân, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng núi Vieng Xai, ngắm bức tranh thanh bình tuyệt đẹp mỗi sớm mai.

8. Xem đười ươi ở Borneo, Malaysia

Nhắc đến Borneo – Malaysia, hầu hết mọi người đều nghĩ đến đảo đười ươi. Điều đặc biệt ở nơi này là bạn có thể đi thuyền qua những khu rừng rộng lớn để ngắm nhìn những con đười ươi hoang dã.

Tuy nhiên, ở đây không chỉ có đười ươi mà còn có rất nhiều sinh vật khác đang sinh sống như: cá sấu, voi, các loại khỉ, rồng Komodo cùng những giống chim nhiệt đới,... đủ để bạn có những trải nghiệm đáng nhớ.

9. Chinh phục ngọn núi lửa Rin Rin, Indonesia

Đối với người Bali, Núi Rinć là “chỗ ngồi của các vị thần” và là ngọn núi lửa cao thứ hai (3.726m) ở Indonesia.

Khung cảnh đẹp nhất châu Á có lẽ là khoảnh khắc nhìn qua miệng núi lửa Rin Rin rộng 6km, với màu xanh coban trên miệng núi.

Ngoài ra, từ đây bạn còn có thể nhìn thấy đường chân trời,... những khoảnh khắc tuyệt vời này rất xứng đáng để bạn sắp xếp thời gian khám phá Bali.

10. Trải nghiệm khóa tu thiền ở Thái Lan

Những khóa tu thiền ở Thái Lan sẽ mang đến cho bạn cảm giác thanh thản, giúp bạn tĩnh tâm và trở nên yêu đời hơn.

Có hai loại tu thiền phổ biến ở Thái Lan đó là tu thiền Vipassana và Samatha. Cả hai khóa tu thiền này đều giúp nâng cao sự tập trung và thái độ bình tĩnh khi đứng trước những tình huống trong cuộc sống.

Du khách đến đây có thể tham dự các khóa học vào những ngày cuối tuần hoặc những khóa học kéo dài trong vài tuần nếu bạn có đủ thời gian.

Theo Dân trí