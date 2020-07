Xử phạt 2 nữ sinh Nghệ An đánh bạn học dã man trong rừng

Liên quan đến sự việc nhóm nữ sinh đưa bạn vào rừng đánh đập tại Nghệ An, ngày 8/7, công an đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 2 em N.T.H. và P.T.H.G. với hình thức phạt cảnh cáo.

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 5 và điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về hình thức xử phạt các vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, Công an huyện Nam Đàn đã hoàn thiện hồ sơ, giao Công an xã Nam Hưng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với N.T..H và P.T.H.G. với hình thức phạt cảnh cáo.

Liên quan tới sự việc, công an huyện Nam Đàn cũng triệu tập chị N.T.T (trú tại Nam Hưng, huyện Nam Đàn) – người sử dụng tài khoản facebook cá nhân phát tán video clip với mục đích xấu, vi phạm quy định của Luật An ninh mạng. Tại cơ quan công an N.T.T đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Nhóm nữ sinh đánh bạn học dã man trong rừng (ảnh cắt từ clip)

Chuyên gia giáo dục TS. Tô Minh An (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho hay: "Các em đang là học sinh, được học tập trong môi trường học đường, nơi văn hóa được coi trọng, được xây dựng và phát huy nhưng lại hành động thiếu văn hóa. Học sinh giơ nắm đấm, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là điều mà các nhà giáo dục cần phải nhìn nhận lại”.

TS. Tô Minh An phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến sa sút phẩm chất, đạo đức, lối sống giới trẻ là do các em chưa được nhà trường và gia đình giáo dục đầy đủ, thiếu quan tâm định hướng hành vi. Một số phụ huynh khi phát hiện lỗi của con chỉ biết phạt đòn, không biết tâm tình, chỉ bảo điều hay lẽ phải. Ngoài ra, học sinh hư vì chịu tác động, xúi bẩy của một số người xấu. Nhiều thanh niên không có lý tưởng sống, không biết ứng xử văn hóa, sớm vi phạm pháp luật.

"Thực tế là một số trường học còn xem nhẹ giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử học sinh với nhau. Có nơi chỉ hoạt động giáo dục đạo đức cho có, không xuất phát từ mục tiêu giáo dục con người, không lấy giáo dục đạo đức làm triết lý.

Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường, các trường phải thay đổi mục tiêu dạy học và bớt gánh nặng về thành tích, điểm số để tăng cường dạy học sinh những giá trị làm người cơ bản.

Cả gia đình, nhà trường và xã hội phải coi trọng hơn nữa việc giáo dục đạo đức học sinh từ trong nhận thức tới hành động. Chỉ có thế mới giảm bớt được tình trạng bạo lực trong trường học, học sinh ứng xử với nhau nhân văn hơn thay vì nắm đấm", TS. Minh An nhấn mạnh.

Trước đó, đoạn clip kéo dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh đập 1 nữ sinh khác dã man tại một khu rừng trên địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai đến can ngăn sự việc. Một số học sinh có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại ghi lại sự việc và phát tán lên mạng xã hội.

Sau khi xác định nhóm nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip là học sinh trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn), Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn đã có báo cáo gửi cho Sở GD&ĐT Nghệ An, đồng thời yêu cầu cơ quan công an vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc bắt đầu từ xích mích giữa học sinh N.T.T.H và N.T.K (học sinh lớp 8C, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa). Trước đó, em K. đã nhiều lần đe dọa và đánh em H., do vậy H. đã nhờ học sinh THPT về đánh em K.

Do bực tức, ngày 6/6, bạn của em K. gồm: N.T.H, P.T.H.G, L.T.M (lớp 8C) đã đánh em H.

Đến ngày 8/6, em H. sợ bị đánh nên không đến lớp. Thấy vậy, nhóm của N.T.H, P.T.H.G đến nhà em H. (tại xóm 9, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) để tìm và nói chuyện. Sau đó, nhóm này đưa em H. vào khu vừng rừng núi thuộc địa bàn xã Nam Hưng, nơi có ít người qua lại và hành hung em H. Một số học sinh chứng kiến sự việc đã quay lại clip và đưa lên mạng xã hội vào tối 15/6.

Hoàng Thanh