Nữ sinh Hà Tĩnh đánh đập, lột đồ bạn giữa đường phải trả giá đắt

Theo luật sư, nữ sinh đánh đập, lột quần áo bạn học đã đủ 16 tuổi thì hoàn toàn có thể xử lý về tội Làm nhục người khác, thậm chí tội Cố ý gây thương tích nếu nạn nhân bị xâm phạm thân thể.

Chiều 7/9, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can đối với nữ sinh lớp 11 do làm nhục bạn giữa đường.

Hình ảnh nữ sinh H. lột đồ bạn giữa đường.

Theo đó, nữ sinh bị khởi tố là Chu Thị Thu H. (SN 2006, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn). H. bị khởi tố về hành vi "Làm nhục người khác".

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Đỗ Thành Hưng – VPLS Hoàng Tùng – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Tội làm nhục người khác là người có hành vi xúc phạm người khác, khiến người khác bị mất thể diện, nhục nhã trước những người khác.

Thực tế nhiều trường hợp làm nhục người khác bằng hình thức như cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông, đánh hội đồng… nhằm bêu riếu họ với đám đông”.

Cụ thể vụ việc liên quan tới nữ sinh H., ngày 7/9 nữ sinh lớp 11 này đã kéo tóc, tát vào vùng mặt, đồng thời lột hết quần áo của nạn nhân. Trong tình trạng không mảnh vải che thân, nạn nhân chỉ còn biết co ro ôm lấy cơ thể chịu trận. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một nhóm nữ sinh khác nhưng không ai ngăn cản. Đoạn clip được đăng tải khiến dư luận phẫn nộ.

Từ những hành vi nêu trên, luật sư Đỗ Thành Hưng nhận định: “Nữ sinh lớp 11 có những hành vi cố ý gây ra hành động xấu, bỉ ổi trước mặt đám đông để thỏa mãn việc bêu riếu, làm nhục người khác.

Hơn hết, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một nhóm nữ sinh khác nhưng không ai ngăn cản và trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 38 giây quay lại hành vi vi phạm trên.

Hành vi của nữ sinh đã xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của người khác. Pháp luật hiện hành quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nữ sinh tham gia đánh đập, lột quần áo bạn học đã đủ 16 tuổi thì hoàn toàn có thể bị xử lý tội Làm nhục người khác, thậm chí là tội Cố ý gây thương tích nếu nạn nhân bị xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng”.

Hình ảnh nữ sinh H. đánh bạn.

Theo luật sư Đỗ Thành Hưng, hành vi lột quần áo trước mặt nhiều người là dấu hiệu tội Làm nhục người khác: Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người phạm tội này có thể bị phạt tiền 30 triệu đồng hoặc phạt tù đến 5 năm tùy vào hậu quả gây ra cho người bị hại.

Bên cạnh đó, người có hành vi làm nhục người khác sẽ phải bồi thường thiệt hại cho hành vi của mình theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Những hành vi phạm tội trên là hồi chuông báo động cho chính nền giáo dục và cả xã hội. “Cần phải có các biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn nữa. Để xảy ra sự việc như trên, gia đình, giáo viên và nhà trường cần xem xét lại trách nhiệm của chính mình để kiểm điểm và giáo dục con em mình tốt hơn, phải trị để làm gương, đặc biệt tạo môi trường thoải mái để nữ sinh bị hại có thể ổn định tinh thần và tránh những hậu quá đáng tiếc.

Luật sư Đỗ Thành Hưng – VPLS Hoàng Tùng – Đoàn luật sư TP Hà Nội

Theo luật sư Hưng, các tổ chức bảo vệ trẻ em cần kịp thời vào cuộc và có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để nữ sinh bị đánh đập sớm ổn định tâm lý, nhanh chóng trở lại lớp học.

Để có một môi trường văn minh và thân thiện chúng ta cần tích cực đẩy lùi và tránh xa vấn nạn này.

Hiện nay, việc làm nhục người khác trên facebook có rất ít các trường hợp bị xử lý hình sự mà chỉ thực hiện xử lý hành chính. Vậy nên chúng ta cần có quy định pháp luật rõ ràng hơn nữa để có thể xử lý một cách triệt để những hành vi phạm tội qua hệ thống internet”, luật sư Đỗ Thành Hưng khuyến cáo.

Trước đó, nữ sinh H. kể lại với PV Infonet rằng em với B.T.B.H. (SN 2007, trú một xã trên địa bàn, nạn nhân trong vụ bạo lực) quen biết nhau qua mạng xã hội từ năm 2021 rồi trở thành bạn thân. Nhiều lần B.T.B.H. đã đến nhà chơi, ăn cơm, tắm rửa như chị em trong nhà. Chỉ vì một lần B.T.B.H. nói kháy H. trên mạng xã hội nên đã phát sinh mâu thuẫn.

Theo H. kể lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 8/8/2022, hôm đó P.T.K.A (SN 2007, trú tại xã Sơn Tiến, năm nay vào lớp 10) hẹn B.T.B.H. đến để nói chuyện vì giữa 2 người có mâu thuẫn với nhau trước đó, rồi thông báo thời gian, địa điểm cho H..

Nhóm của H. và P.T.K.A gồm có 6 người, còn nhóm của nạn nhân có 4 người. Khi đến đây thì trời đổ mưa nên cả 2 nhóm đều vào Bưu điện văn hoá xã để trú. Do ở đây đông người nên P.T.K.A nói với B.T.B.H. ra sau Trường Tiểu học rồi THCS Sơn Tiến để nói chuyện.

Sau khi nói chuyện một lúc thì P.T.K.A cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu B.T.B.H. rồi dùng chân, tay đấm đá mấy cái vào người nạn nhân. Lúc này H. lột áo của B.T.B.H. thì bị kháng cự, đến khi P.T.K.A đưa dao (loại dao gọt hoa quả) cho H. thì B.T.B.H. không dám phản kháng nữa mà đứng yên cho H. cắt và xé áo.

“Ban đầu bạn kháng cự không cho lột áo, nhưng khi P.T.K.A đem dao cho cháu thì bạn ấy đứng yên không kháng cự nữa. Cháu cắt một bên ống áo phông rồi xé hẳn ra, sau đó cháu dùng tay tát mấy cái vào mặt, dùng chân đạp vào chân bạn”, H. nhớ lại.

“Sau đó P.T.K.A dùng dao cắt ống quần của B.T.B.H. rồi cả 2 cùng xé ra. Số còn lại chỉ đứng ngoài xem, không tham gia. Còn bạn A., người đi cùng cháu, trú xã Sơn Châu, là người quay video”, H. nói thêm.

Nói về hành vi của mình, H. chia sẻ: “Khi lột đồ bạn ra, cháu không nghĩ được gì cả. Đến giờ thì cháu thấy sai, cháu không có quyền đánh bạn. Hành vi lột quần áo của bạn là làm nhục bạn. Nếu là cháu thì cháu cũng cảm thấy bị sỉ nhục, mặc cảm và không dám đi đâu”.

“Cháu cảm thấy cháu sai, có lỗi với bạn và gia đình bạn. Cháu muốn bạn và gia đình bạn, cũng như thầy cô, bạn bè và mọi người tha thứ cho cháu, để cho cháu sửa chữa sai lầm. Cháu hứa từ nay trở đi không đánh nhau nữa, sẽ tập trung vào học hành, cố gắng để làm một con người tốt, có ích cho xã hội”, H. mong được mọi người tha thứ.

Sông Yên