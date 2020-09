Nam sinh trộm 80 triệu đồng chơi game: Gia đình, nhà trường cần hướng các em tới môi trường lành mạnh

Sự việc trên khiến chúng ta một lần nữa nhìn nhận lại các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh và việc dạy đạo đức, văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục hiện nay.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an huyện Quế Sơn)

Theo TS. Đỗ Minh Hương – Giảng viên khoa Tâm lý học (ĐH Sư phạm Hà Nội 2) thì sự việc nam sinh trộm 80 triệu đồng để chơi game là một ví dụ để cả gia đình và nhà trường nhìn lại cách giáo dục con em.

“Hành động của nam sinh lớp 8 có thể xuất phát từ nguyên nhân thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống và chưa được giáo dục văn hóa học đường một cách bài bản nên học sinh có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Một thực tế là hiện nay công tác quản lý, giáo dục đạo đức, bộ quy tắc ứng xử học đường (trong đó có nêu rõ những hành vi học sinh không được làm) vẫn còn hời hợt. Một số ít thầy cô giáo chưa thực sự gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức lối sống, chưa có phương pháp quản lý giáo dục hiệu quả.

Dạy học sinh môn đạo đức, dạy bộ quy tắc ứng xử học đường nhưng học sinh vẫn chưa biết, chưa thường trực trong đầu những việc nào mình không được phép làm. Tôi từng đến những trường mà ở đó bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường dán “hoành tráng” ở bản tin, ở cửa ra vào mỗi lớp học nhưng hỏi 10 em thì chưa nổi 1 em hiểu về những hành vi, quy định trong bộ quy tắc ứng xử. Tôi biết là sẽ còn những học sinh vi phạm pháp luật, hành vi sai lệch nếu bộ quy tắc ứng xử học đường mãi nằm trên giấy mà chưa đi vào thực tế.

Ở đây tôi muốn nói là kể cả giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh cũng cần dạy cụ thể chứ không dừng lại ở một tờ giấy dán trên bảng tin. Nhiều vụ vi phạm pháp luật do học sinh gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hầu hết các đối tượng trên không hề biết đó là vi phạm pháp luật. Vậy thì lỗi là ở đâu, do ai?”. TS. Đỗ Minh Hương nêu vấn đề.

Theo TS. Đỗ Minh Hương, bên cạnh việc giáo dục, nhà trường cần tích cực xây dựng nhà trường trong sạch, học sinh tích cực, hướng các em học sinh đến môi trường lành mạnh.

“Một yếu tố quan trọng nữa là các em phải được cha mẹ thường xuyên quan tâm, giáo dục kịp thời để phát hiện những biểu hiện không bình thường về quan hệ, sức khỏe, tâm lý… kể cả hành vi nghiện game để có biện pháp uốn nắn giáo dục chứ không phó mặc cho nhà trường”, TS. Đỗ Minh Hương cho hay.

Trước đó, theo thông tin từ Công An Huyện Quế Sơn (Quảng Nam), đơn vị này vừa phá nhanh vụ trộm cắp tài sản với số tiền hơn 80 triệu đồng trên địa bàn.



Trưa ngày 17/9/2020, Công an huyện Quế Sơn nhận được tin báo của Công an xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn) về một vụ trộm.



Theo đó, khoảng 19h ngày 16/9/2020, gia đình bà N.T.T. (SN 1975, trú tại thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) đóng cửa đi ngủ.



Đến khoảng 23h30 cùng ngày, gia đình bà T. dậy chuẩn bị hàng hóa để bán ở chợ vào ngày hôm sau thì phát hiện cửa sau nhà mở, nhưng không nghĩ có gì bất thường nên bà đóng cửa đi làm.



Đến khoảng 9h ngày 17/9/2020, sau khi đi làm về bà T. kiểm tra tủ sắt trong phòng ngủ thì phát hiện bị mất hơn 80 triệu đồng tiền mặt.



Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã nhanh chóng phân công lực lượng đến tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra thu thập thông tin tài liệu.



Quá trình xác minh, sàng lọc và truy vết đối tượng, đến khoảng 10h ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản này tên là L.V.T., SN 2007, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam (T. hiện đang là học sinh lớp 8 của Trường THCS trên địa bàn huyện).



Tại Cơ quan Công an, T. khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền hơn 80 triệu đồng của nhà bà T. để mua điện thoại di động và chơi game. Công an huyện Quế Sơn đã thu hồi lại số tài sản bị mất gồm 76 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động mới mua.



T. đã dùng số tiền hơn 4 triệu đồng để tiêu xài và chơi game. Ngoài ra, T. còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà bà T.

Hoàng Thanh