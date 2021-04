Nữ sinh đánh nhau trong lớp, gọi chị ruột đến trường học 'trả thù' bạn

Vụ việc xảy ra vào sáng 9/4 tại Trung tâm GDTX huyện Krông Pắk. Trước giờ vào lớp, 2 nhóm nữ sinh do V. (học lớp 10E) và Đ. (học lớp 10C) dẫn đầu bỗng nhiên lao vào đánh nhau loạn xạ khiến mọi người ngỡ ngàng.

Sau đó, khoảng 7h30 phút, nữ sinh tên Đ. nhắn tin báo sự việc cho chị gái về việc mình đánh nhau với bạn tên V. tại lớp.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chị gái của em Đ. có mặt tại trường. Khi thấy V., chị gái Đ. lao vào đấm đá túi bụi khiến em V. ngã xuống nền nhà.

Hình ảnh chị gái em Đ. đánh em V. trong lớp học. (ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình V. bị đánh, nhiều học sinh trong trường đã dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc Trung tâm GDTX huyện Krông Pắk đã mời Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) cùng những người có liên quan lên làm việc. Qua tường trình của 2 học sinh, trường xác định nguyên nhân việc đánh nhau là do 2 nữ sinh có mâu thuẫn từ tối hôm trước nên hẹn nhau đến trường giải quyết.

Công an huyện thị trấn Phước An đang vào cuộc xử lý vụ việc.

Hải Dương