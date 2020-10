Bộ GD&ĐT vào cuộc vụ bé 2 tuổi bị phụ huynh của bạn hành hung

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là vụ việc bạo hành trẻ thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em, học sinh; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé, cha mẹ gia đình bé và các cô giáo.

Cùng với đó, các nhà trường phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường vì rõ ràng việc phụ huynh hành hung học sinh ngay trong vòng tay cô giáo đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Và điều này là không thể chấp nhận tại môi trường giáo dục.

Hình ảnh bé 2 tuổi phị bị huynh hành hung tại lớp học (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền clip bé 2 tuổi tại trường mầm non ở Lào Cai bị bố của bạn học hành hung ngay trên lớp học. Sự việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đa số các bậc phụ huynh đều bất bình và cho rằng việc trẻ con tranh giành đồ chơi là chuyện thường ngày nên người bố không được can thiệp thô bạo như vậy.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP.Lào Cai thì sự việc xảy ra tại Trường mầm non Trumpkids có địa chỉ tại số 357 đường Nhạc Sơn (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Được biết, khoảng 16h ngày 30/9, tại lớp Nhà trẻ Trường mầm non Trumpkids, 2 bé là P.T.B.A và H.C.T (2 tuổi) đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A cầm tay bé C.T giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giằng ra và bé C.T khóc.

Đúng lúc đó bố C.T là ông H. đến đón thấy con khóc mới hỏi các cô giáo và biết sự tình. Thấy tay con gái mình có vết đỏ (vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều) liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bắt bé B.A phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 3 cô giáo, sau đó phụ huynh này dắt con về.

Hoàng Thanh