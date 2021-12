Thành lập mạng lưới tiêu thụ nông sản Việt trong dịp Tết Nguyên đán

Nằm trong hệ sinh thái Cấy Nền do Giáo sư Phan Văn Trường (Cố vấn thương mại quốc tế của Chính phủ Pháp) thành lập, Cấy Nền Giao thương vừa thành lập mạng lưới các thành viên trên cả nước giúp tiêu thụ các sản phẩm nông sản Việt.

Trước mắt, Cấy Nền Giao thương sẽ kết nối giữa các thành viên trong hệ sinh thái Cấy Nền trên cả nước tạo thành mạng lưới giúp tiêu thụ nông sản sạch do các thành viên Cấy Nền tạo ra.

Theo đó, các thành viên trong hệ sinh thái cùng nhau hợp tác để cho ra thị trường những bộ sản phẩm quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Một số sản phẩm do các startup mang lại như: sản phẩm con tôm rừng của Công ty TNHH Con Tôm Rừng, sản phẩm mứt gừng xứ Huế của Công ty TNHH Mộc Truly Huế, sản phẩm rượu vang khoai lang của Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia, mật hoa dừa của Công ty TNHH Sokfarm, hay bộ sản phẩm mỹ phẩm làm từ trái xoài thuộc dự án Yêu thương Việt Nam do chị Nguyễn Thu Hồng (Chủ nhiệm Cấy Nền Nha Trang thực hiện).

Theo chia sẻ của chị Hồng, trái xoài Việt Nam đã không còn đơn điệu để ăn/bán không hết mà rụng đầy gốc, hay làm mỗi bánh xoài mà đã có thể làm những sản phẩm rất khác biệt, tốt cho sức khoẻ (đặc biệt mùa dịch) mà còn sang trọng làm quà tặng vào dịp Tết.

Bộ sản phẩm quà Tết từ trái xoài thuộc Dự án Yêu thương Việt Nam.

Để nuôi dưỡng ước mơ nâng tầm nông sản địa phương hoà nhập với toàn cầu, chị Nguyễn Thu Hồng cùng các cộng sự gửi thông điệp vào dịp tết này với hộp quà Tết mang màu Hoàng Bào (thịnh vượng của Xoài - Vua của các loại trái cây) yêu thương của Việt Nam với thông điệp: “Chúng ta phải yêu thương Đất Việt, tự hào về nguồn cội thì ngoài kia người ta mới trân trọng chúng ta lẫn bất kì sản phẩm nào mang tên Việt Nam”.

Anh Phạm Đình Ngãi, Founder của Sokfarm, doanh nghiệp sản xuất mật ong hoa dừa tại Trà Vinh, cho biết, có được đơn hàng chỉ là kết quả đầu cuối của một chuỗi các hoạt động gồm hành vi thu hút, gây ảnh hưởng và khiến đối phương tin vào giá trị mà sản phẩm mang lại. Mỗi nhân sự trong chuỗi hoạt động này đều nắm giữ vai trò quan trọng trong hành trình trải nghiệm của khách hàng.

“Vậy nên một trong những mục tiêu được xây dựng từ những ngày đầu của Sokfarm là mỗi nhân sự đều ý thức và xem trọng việc bán hàng. Và mỗi sự chỉnh chu, chu đáo và sáng tạo của mình đều giúp cho doanh nghiệp mình bán được hàng và phát triển” – anh Phạm Đình Ngãi nói.

Chuẩn bị quà Tết để bán ra thị trường tại Sokfarm.

Cấy Nền là hệ sinh thái quy tụ mọi người khắp đất nước với đủ mọi ngành nghề. Trong đó, Cấy Nền Giao thương đã tạo ra một mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng lớn ngay trong nước, trao cho nhau giá trị của sản phẩm do các thành viên tạo ra.

“Hiện nay các sản phẩm do thành viên Cấy Nền tạo ra đã sang Pháp, sang Nhật thông qua các nhóm Cấy Nền tại các quốc gia này. Tôi mong rằng sau này Cấy Nền cũng sẽ có mặt ở khắp nơi trên thế giới để hàng hóa của Việt Nam dễ dàng hiện diện ở khắp thế giới mà không phải nhờ các trung gian nước ngoài mà do chính người Việt Nam phổ biến những giá trị của Việt Nam”, GS. Phan Văn Trường nói.

Tuy nhiên, GS . Phan Văn Trường cho biết, việc trước mắt vẫn là tạo ra thị trường nội địa cho tất cả những thành viên có sản phẩm, nhất là sản phẩm nông sản, để bán trong nước. Với sự hiện diện của Cấy Nền Giao thương khắp 3 miền, khoảng cách về địa lý đó sẽ không còn, sản phẩm nhờ đó sẽ được tiêu thụ một cách dễ dàng hơn.

