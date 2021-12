Long An: Ra mắt sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn

Ngày 11/12/2021, sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An quản lý và vận hành đã chính thức ra mắt tại địa chỉ https://nongsanantoanlongan.vn/.