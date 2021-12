Lập sàn thương mại điện tử tạo kênh tiêu thụ mới cho hàng Việt

Sáng 21/12, tỉnh Bình Dương đã khai trương Sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại tên miền: https://binhduongtrade.vn.

Để góp phần xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh tại Bình Dương và hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp đà phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương xây dựng Sàn TMĐT với nhiệm vụ liên kết, giao lưu, hợp tác giữa các thành phần kinh tế và người tiêu dùng, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp từ khi bắt đầu tham gia đến lúc kinh doanh, hoạt động trên môi trường trực tuyến.

Sàn TMĐT Bình Dương được thiết kế là một sàn giao dịch TMĐT B2B (business to business), B2C (business to consumer) và C2C (consumer to consumer), đáp ứng nhu cầu không chỉ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà còn cho cả người tiêu dùng.

Thông qua Sàn TMĐT Bình Dương, doanh nghiệp có thể tạo gian hàng và kênh thông tin giới thiệu, hiển thị thông tin cụ thể về doanh nghiệp và thông tin các sản phẩm mà doanh nghiệp muốn giới thiệu đến người tiêu dùng. Mỗi gian hàng được quản lý bởi từng doanh nghiệp tương ứng, được phép đăng tải thông tin sản phẩm và thông tin về doanh nghiệp, đăng tải quảng cáo, PR thương hiệu. Đồng thời, Sàn TMĐT Bình Dương hỗ trợ người tiêu dùng và các đơn vị đối tác có cơ hội tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, những năm gần đây, thị trường TMĐT đã trở nên sôi động hơn và việc ứng dụng công nghệ, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một phương án hữu hiệu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Sàn TMĐT Bình Dương ra đời sẽ trở thành một trong những công cụ, cầu nối để thúc đẩy nền kinh tế số, là môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng các mô hình kinh doanh song song giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử.

Việc ra mắt Sàn TMĐT Bình Dương sẽ góp phần xây dựng một thị trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương thuận lợi với chi phí tiết kiệm và không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn trong bức tranh TMĐT tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Đồng thời, Sàn TMĐT Bình Dương sẽ kết nối và mở ra một "cánh cửa mới" cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng phát triển thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

N.Hải