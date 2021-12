Khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng Thủ đô

Chính thức khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City.

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm nay thu hút 135 gian hàng, trưng bày gần 10.000 mặt hàng, sản phẩm đặc trưng của 46 tỉnh, thành phố trong cả nước, tham dự tại 6 trung tâm thương mại: Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City, Vincom Plaza Long Biên, Big C Long Biên, Big C Lê Trọng Tấn và Big C Hồ Gươm.

Ngoài ra còn có các khu quảng bá đặc sản tại 20 siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Winmart và BRGmart trên địa bàn Thành phố.

Điểm nhấn của Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2021, ngoài việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng Thủ đô, kết nối sản xuất với các chuỗi cung ứng lớn trên địa bàn Thành phố và xuất khẩu, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa truyền thống vùng miền, giao thương kết nối cung cầu hàng hóa, tư vấn phát triển sản phẩm...

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên, do UBND Thành phố chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tại Hà Nội vào dịp cuối năm.

Qua các kỳ tổ chức, Hội chợ không ngừng đổi mới, nâng lên về chất lượng và quy mô, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín cao, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, cũng như tham gia chuỗi cung ứng - tiêu thụ hiệu quả tại thị trường Thủ đô và phục vụ xuất khẩu.

Hội chợ cũng là nơi để các nhà phân phối tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung cấp hàng hóa, là sự kiện được người tiêu dùng Thủ đô, doanh nghiệp, khách du lịch hưởng ứng, chờ đợi để đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm nét văn hóa vùng miền Việt Nam. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 diễn ra đến ngày 19/12/2021.

Thảo Nguyên