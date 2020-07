Phát động cao điểm hè sử dụng tiết kiệm điện

Ông Vũ Thế Thắng - Phó trưởng ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết, ngày 9/6/2020, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên địa bàn Thành phố Hà Nội lên đến 89.247 triệu kWH. Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tốc độ tăng trưởng chung của phụ tải điện trong giai đoạn 2020 - 2030 tiếp tục khoảng 8,0 - 8,5% năm; trong khi đó nguồn điện chính vẫn chủ yếu dựa vào than (41%), thủy điện (39%), tuabin khí (19%) và các nguồn khác (2%). Hiện tại nguồn than, khí trong nước đang cạn kiệt, không ổn định, nhiên liệu nhập khẩu (than, khí) gặp khó khăn, giá cao; thời tiết diễn biến bất thường (nắng nóng, El nino...) dẫn tới các hồ thủy điện bị thiếu nước... đây là những khó khăn, thách thức rất lớn cho ngành điện trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện.

Phát động cao điểm hè về sử dụng tiết kiệm điện năm 2020

Tại hội nghị, ông Tăng Thế Hùng cho biết, để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và điện nói riêng, tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, tháng 3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê quyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu phụ tải giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (DSM) với mục tiêu chính là: Đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cấp điện; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện; nâng cao nhận thức của khách hàng và toàn xã hội.

Năm 2019, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Trong đó, xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng 5,0 - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 - 2025. Để đạt được mục tiêu này, một trong những hoạt động ưu tiên của chương trình là truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 7/5/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trong đó yêu cầu cả nước phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, việc tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là rất cần thiết.

Ông Tăng Thế Hùng nhấn mạnh, TP Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực triển khai các hoạt động phối hợp với Bộ Công Thương triển khai Giờ trái đất, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm sử dụng năng lượng một cách hợp lý.

“Đồng thời tiến tới giảm mức tiêu thụ năng lượng trong sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tiết kiệm điện trong các lĩnh vực giao thông đô thị, dịch vụ và sinh hoạt...” - ông Tăng Thế Hùng nêu cụ thể

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội - ông Nguyễn Văn Sửu - khẳng định, để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hợp lý, ngay từ đầu năm, thành phố đã tổ chức phát động phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội trong chiến dịch Giờ Trái đất; tuyên truyền sử dụng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn Led; xây dựng hệ thống chiếu sáng tại các tuyến tỉnh lộ, tuyến đường khu vực nông thôn bằng hệ thống đèn Led; khuyến khích sử dụng điện mặt trời áp mái. TP Hà Nội đã triển khai gửi tin nhắn SMS tuyên truyền tiết kiệm điện đến 100.000 hộ gia đình tiêu thụ nhiều điện trong tháng 5/2020. Việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cần triển khai đồng bộ và phổ biến nhân rộng trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng mong muốn các hộ gia đình, công dân Thủ đô, các trường học, cơ sở sử dụng năng lượng và các hộ dịch vụ thương mại sẽ cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không chỉ trong thời gian cao điểm hè mà trong suốt cả năm 2020 nhằm góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2020 từ 1,4% - 2,2%.

Diệu Thùy