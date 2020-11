Hòa đồng bộ tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào hệ thống điện quốc gia 500kV

Sáng 26/11/2020, trên công trường dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Ban QLDA điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã tổ chức thành công sự kiện hòa đồng bộ tổ máy số 1 vào hệ thống điện quốc gia 500kV.

Việc hòa đồng bộ lưới điện lần đầu thành công là mốc tiếp theo sau gần 4 tháng đốt lửa lần đầu (ngày 28/7/2020) để tiến tới hoàn thành công tác thử nghiệm nhằm đưa tổ máy số 1 vận hành thương mại vào quý 2/2021.

Công tác hòa đồng bộ của tổ máy 1 là mốc tiến độ quan trọng trong quá trình xây dựng và lắp đặt, thử nghiệm các hệ thống, phát điện lên lưới điện quốc gia của tổ máy. Đồng thời là mốc để chuyển bước sang quá trình hiệu chỉnh các chế độ đốt nhằm tăng công suất, tối ưu chế độ vận hành của tổ máy. Ngoài ra, công tác hòa đồng bộ là minh chứng hầu hết các hệ thống đã đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo tổ máy vận hành an toàn cũng như sẵn sàng cung cấp điện lên lưới điện quốc gia.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nghe báo cáo về tiến độ dự án.

Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Dầu khí Việt Nam định hướng đến năm 2030. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh/ năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng. Với hệ thống thiết bị hiện đại của châu Âu, với quyết tâm bảo đảm an toàn môi trường của Petrovietnam, NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường đúng như kỳ vọng.

Hiền Anh