Thêm 332 doanh nghiệp ở Khánh Hòa đăng ký mới và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

Theo Chi cục Thuế Khánh Hòa, sau hơn 1 tháng Cục Thuế cung cấp danh bạ người nộp thuế để tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (HĐĐT) phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp áp dụng HĐĐT, tính đến ngày 07/8/2020, trên địa bàn tỉnh đã tăng 332 doanh nghiệp đăng ký mới và triển khai áp dụng HĐĐT.

Để tiếp tục tăng cường triển khai HĐĐT trong năm 2020, Cục Thuế sẽ đảo danh bạ người nộp thuế gửi lại cho các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để tiếp tục phối hợp vận động, thông tin tuyên truyền.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã và đang đẩy mạnh công tác triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Người nộp thuế sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ được hưởng nhiều lợi ích.

Trước hết là tiết kiệm được chi phí như phí in, xuất hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, người nộp thuế sẽ không cần phải đầu tư quá nhiều nhân lực và thời gian để phục vụ cho công việc in ấn, phát hành hóa đơn. Chính bởi số tiền đầu tư cho hoạt động này không nhiều, do vậy các doanh nghiệp sẽ có thể tiết kiệm được khoảng 90% chi phí phải bỏ ra so với trước đây (tức là số tiền phải bỏ ra chỉ bằng 1/10 so với ban đầu).

Tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn. Trước đây, để xuất, gửi hóa đơn giấy cho khách hàng, nhất là khách hàng ở xa, người nộp thuế thường phải sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển tới người mua. Đồng thời với đó, chi phí cho thời gian chuyển giao, chi phí phát hành do sử dụng hình thức vận chuyển thông qua bên thứ 3 cũng như chi phí thuê thêm đội ngũ nhân sự quản lý lưu trữ cũng sẽ tiêu tốn một khoản kinh phí lớn của người nộp thuế.

Để giảm thiểu chi phí phát sinh này thì việc sử dụng hóa đơn điện tử là rất cần thiết. Với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua email, tin nhắn điện tử hay in trực tiếp cho khách hàng. Việc gửi hóa đơn trực tiếp thông qua hệ thống điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, đồng thời người nhận cũng sẽ nhanh chóng nhận được hóa đơn mà không cần mất thời gian chờ đợi. Ngoài ra, với hóa đơn điện tử xác thực, việc bảo quản, lưu trữ hóa đơn cũng sẽ được thực hiện trên hệ thống điện tử, do vậy các doanh nghiệp cũng sẽ tiết kiệm được chi phí nhân lực phục vụ công tác văn thư lưu trữ.

Lợi ích thứ 2 là sử dụng hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo độ chính xác và an toàn cao, tránh tình trạng làm giả hóa đơn. Bởi hóa đơn điện tử là loại hóa đơn có kèm mã số xác thực của Tổng cục Thuế hoặc doanh nghiệp, do vậy, hóa đơn điện tử xác thực là hóa đơn không thể làm giả. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp bảo vệ mình một cách tốt nhất mà còn giúp người tiêu dùng, khách hàng yên tâm, tin tưởng vào các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Với hóa đơn điện tử, Người nộp thuế có thể dễ dàng đăng ký và khởi tạo mẫu hóa đơn ngay trong ngày mà không cần quá nhiều thủ tục hành chính và thời gian chờ đợi như trước đây. Nhờ quá trình khởi tạo hóa đơn nhanh chóng, do vậy người nộp thuế sẽ có thể tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như nhân lực trong công việc này. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử xác thực cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý dễ dàng thống kê hồ sơ, đơn giản hóa hệ thống quản lý, kiểm tra, đánh giá trong quá trình làm việc.

Doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bởi tất cả thông tin hóa đơn đã được gửi lên và lưu trữ trên Tổng cục Thuế. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư nguồn nhân lực cho công việc kế toán thuế, nhân lực giải quyết các công việc báo cáo, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn, thuế.

Lợi ích nữa là giúp doanh nghiệp đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng. Khi sử dụng hóa đơn điện tử người nộp thuế có thể xuất - gửi hóa đơn cho khách hàng thông qua các cách thức như: Gửi hóa đơn cho khách hàng qua hệ thống email tích hợp trên phần mềm; Gửi thông tin hóa đơn qua hình thức tin nhắn SMS để khách hàng tra cứu; Export ra file zip để gửi cho khách hàng qua hình thức gửi email thông thường hoặc copy vào USB.

Và lợi thế của việc sớm triển khai hóa đơn điện tử là doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thủ tục với cơ quan thuế đầy đủ và chính xác.Có thời gian làm quen phần mềm và sử dụng song song cùng hóa đơn giấy.

Chủ động chọn thời gian nộp hồ sơ đến Cơ quan thuế. Khi có sai sót sẽ được cơ quan Thuế và đơn vị cung cấp hỗ trợ xử lý nhanh chóng kịp thời. Linh động ứng dụng hóa đơn giấy - hóa đơn điện tử đối với từng khách hàng trong thời điểm hiện nay.

