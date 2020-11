80% lương của khu vực nhà nước được trả qua tài khoản ngân hàng

Theo Ngân hàng Thế giới, thanh toán điện tử trong năm 2020 bằng tiền mặt giảm còn 10%; trong đó 20-30% số tiền chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng; 50% chi trả lương hưu qua hệ thống ngân hàng.

Tại Hội thảo về thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc tổ chức ngày 25/11, thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy, trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay có 75% chi trả lương hưu và gần 100% chi trả trợ cấp xã hội vẫn bằng tiền mặt, trong khi đó 80% chi lương của khu vực nhà nước là chi qua tài khoản ngân hàng.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, năm 2019, gần 40% người dân Việt Nam có tài khoản ngân hàng nhưng vẫn còn 80% chi tiêu hằng ngày sử dụng tiền mặt, 98% sử dụng tiền mặt khi thanh toán các mặt hàng dưới 100 nghìn đồng. Tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán vẫn còn cao so với mục tiêu Chính phủ đề ra là 50% năm 2025 và 20% trước năm 2030.

Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Hiện nay Chính phủ đã có nhiều quyết sách để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có chi trả trợ cấp xã hội.

Theo Ngân hàng Thế giới, thanh toán điện tử trong năm 2020 bằng tiền mặt giảm còn 10%; trong đó 20-30% số tiền chi trả ASXH qua hệ thống ngân hàng; 50% chi trả lương hưu qua hệ thống ngân hàng. Phấn đấu đến 2030 đạt 100% cửa hàng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 70% dịch vụ tiện ích và viễn thông sẽ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, 50% hộ gia đình thành thị sẽ sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Minh Thư