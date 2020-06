Quyết liệt công tác tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2020

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2020 (phiên định kỳ tháng), chiều 23/3.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2020

Trong 3 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tình hình phụ tải điện toàn quốc thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, do nước về các hồ thủy điện rất thấp, nên tình hình cung ứng điện vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổng sản lượng thủy điện theo nước về trong 3 tháng qua chỉ đạt 4,97 tỷ kWh, thấp hơn 2,71 tỷ kWh so với kế hoạch năm. EVN đã huy động tối ưu các nguồn nhiệt điện than, khí, năng lượng tái tạo và nguồn nhiệt điện dầu giá cao để đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, theo dõi sát tình hình phụ tải, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn về đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng cao điểm mùa khô.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tiếp tục rà soát lại kịch bản phụ tải hệ thống điện trong 3 tháng mùa khô và cả năm 2020 để xây dựng kế hoạch vận hành hợp lý. Các nhà máy nhiệt điện than, nhiệt điện khí phải đảm bảo độ khả dụng cao, sẵn sàng vận hành cao hơn kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

3 tháng đầu năm, tình hình cung cấp than trong nước đã tốt hơn so với năm 2019. Đối với than nhập khẩu, lãnh đạo Tập đoàn đánh giá vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Do đó, các tổng công ty phát điện, các nhà máy điện cần có kế hoạch dài hạn, dự kiến mọi tình huống để xây dựng phương án đảm bảo đủ nhiên liệu phục vụ các nhà máy vận hành.

Tổng giám đốc Tập đoàn cũng yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các tổng công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện, đặc biệt là những dự án giải tỏa công suất năng lượng tái tạo, công trình đấu nối nhà máy BOT.

Riêng các tổng công ty điện lực/công ty điện lực cần tích cực, quyết liệt thực hiện công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện…, nhằm kiểm soát tốt mức tiêu thụ điện của khách hàng.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với EVN triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở sử dụng năng lượng hằng năm với khối lượng lớn theo quy định của Chính phủ. Đó là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Hệ thống này được đánh giá là một trong số những công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo dõi, phân tích, đánh giá và tổng hợp trực tuyến tình hình tiêu thụ điện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, phối hợp với EVN kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống; chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn để tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định hiện hành.

EVN có trách nhiệm cung cấp tài khoản và tổ chức hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống.

Do đó, các đơn vị điện lực cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương triển khai hiệu quả, nắm bắt kịp thời những doanh nghiệp/đơn vị còn sử dụng điện lãng phí, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng…

D. Thùy