Tránh xa thuốc lá là điều quan trọng nhất có thể làm để giảm nguy cơ bị ung thư phổi. Nhưng bên cạnh đó cũng có những yếu tố nguy cơ khác.

Các nhà nghiên cứu đã đạt được nhiều tiến bộ trong thập kỷ qua để tìm hiểu nguyên nhân gây ung thư phổi ở những người chưa từng hút thuốc:

Khí radon: Nguyên nhân hàng đầu của bệnh ung thư phổi ở những người không hút thuốc là tiếp xúc với khí radon. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), nguyên nhân này chiếm khoảng 21.000 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Khoảng 2.900 trong số những người chết này xảy ra ở những người không bao giờ hút thuốc. Radon xuất hiện tự nhiên ngoài trời với số lượng vô hại, nhưng đôi khi trở nên tập trung ở những ngôi nhà được xây dựng trên đất với các mỏ uranium tự nhiên. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguy cơ ung thư phổi cao hơn ở những người đã sống nhiều năm trong một căn nhà bị ô nhiễm radon. Bởi vì khí radon không thể được nhìn thấy hoặc ngửi thấy, cách duy nhất để biết liệu đó có phải là vấn đề trong nhà của bạn hay không là để thử nghiệm nó. Tham khảo bài báo “A Citizen’s Guide to Radon” – bài viết giải thích cách kiểm tra radon trong nhà của bạn dễ dàng và không tốn kém, cũng như phải làm gì nếu mức radon quá cao.

Khói thuốc lá: Mỗi năm, khoảng 7.000 người lớn chết do ung thư phổi do hít phải khói thuốc phụ. Các luật cấm hút thuốc ở những nơi công cộng đã giúp giảm nguy cơ này. Mạng lưới hành động ung thư của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS CAN), tổ chức phi lợi nhuận, phi lợi nhuận của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, đang làm việc để mở rộng và tăng cường các luật này nhằm bảo vệ hơn nữa cả người hút thuốc và người không hút thuốc khỏi sự nguy hiểm của khói thuốc lá.

Vì sao không hút thuốc lá vẫn bị ung thư phổi

Các tác nhân gây ung thư tại nơi làm việc: Đối với một số người, nơi làm việc là nguồn tiếp xúc với chất gây ung thư như amiăng và khí thải diesel (dầu máy). Chính phủ và ngành công nghiệp đã thực hiện các bước để giúp bảo vệ người lao động, giảm sự tiếp xúc với các nguyên nhân gây ung thư trong công việc. Nhưng nếu bạn làm việc xung quanh các khu vực này, bạn nên cẩn thận để hạn chế sự tiếp xúc bất cứ khi nào có thể.

Ô nhiễm không khí: Từ lâu người ta đã biết rằng cả ô nhiễm không khí trong nhà lẫn ngoài trời đều góp phần gây ung thư phổi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại ô nhiễm không khí ngoài trời như một tác nhân gây ung thư (chất gây ung thư). Tuy nhiên, nguy cơ ung thư phổi liên quan đến ô nhiễm không khí ở Mỹ thấp hơn so với ở nhiều nước khác vì có các chính sách đã giúp giảm mức độ phơi nhiễm.

Đột biến gen: Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về những gì làm cho các tế bào trở thành tế bào ung thư và làm thế nào các tế bào ung thư phổi khác nhau giữa những người chưa bao giờ hút thuốc và hút thuốc. Hiểu được sự thay đổi gen làm cho các tế bào ung thư phổi phát triển đã giúp các nhà nghiên cứu phát triển các liệu pháp nhắm trúng đích, các loại thuốc nhắm trúng đích cụ thể những đột biến này.

Thay đổi lối sống để giảm rủi ro:

Những người không hút thuốc đã loại bỏ yếu tố nguy cơ lớn nhất của họ đối với ung thư phổi. Nhưng những người không hút thuốc có thể thực hiện một số thay đổi lối sống để giúp giảm nguy cơ của họ nhiều hơn:

Thứ nhất, kiểm tra nhà bạn đang ở xem có khí radon, tránh khói thuốc thụ động và hạn chế phơi nhiễm tại nơi làm việc có thể giúp bạn tránh được những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi ở những người không hút thuốc.

Thứ hai, chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Một số bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư phổi ở cả người hút thuốc và người không hút thuốc.

