Thuốc lá điện tử tiếp cận với giới trẻ qua Facebook không an toàn như quảng cáo

Ngày 10/10, BCĐ 389 tỉnh An Giang đã trao thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá.