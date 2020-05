“Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”



Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, thế giới mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Theo Bộ Y tế, một trong những yêu cầu cấp thiết của y tế công cộng hiện nay là bảo vệ cộng đồng khỏi những nguy cơ về sức khỏe do sử dụng thuốc lá gây ra. Tại Việt Nam, số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm đến 73% tổng số ca tử vong. Một trong những nguyên nhân là do sử dụng thuốc lá.

Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, cùng với tổn thất về sức khỏe, sử dụng thuốc lá cũng gây ra các gánh nặng về kinh tế không chỉ cho người sử dụng mà còn cho cả gia đình và xã hội.

Theo kết quả điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2016, số tiền người dân Việt Nam chi mua thuốc lá là 31.000 tỉ đồng/năm. Bên cạnh đó, tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm do 5 nhóm bệnh (ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa - hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ) trong số 25 bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là 24.000 tỉ đồng/năm.

Mặc dù các nhà sản xuất thuốc lá điện tử cho rằng sản phẩm này giúp cai nghiện an toàn, tuy nhiên với hàm lượng nicotine chứa trong sản phẩm thì hoàn toàn không phải vậy. Thực tế, Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ đã báo cáo, có tới hơn 1000 trường hợp chấn thương phổi được ghi nhận có liên quan đến thuốc lá điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên thường trực hội đồng quản lý liên ngành Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã kêu gọi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng gửi đến những người hút thuốc thông điệp: Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay, ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật. Đặc biệt trong tình hình chống dịch Covid-19 như hiện nay và góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người, cho từng gia đình và cho toàn xã hội.

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia cần có hành động kịp thời để giúp thế hệ trẻ không bị lừa dối bới các quảng cáo gây nhầm lần rằng có loại thuốc lá ít hại cho sức khỏe, xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh.

Có mặt và phát biểu tại buổi lễ, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp thuốc lá đã cố tình sử dụng các chiến thuật tinh vi và dùng nguồn lực lớn để quảng cáo thu hút giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nghiện chất nicotine.

Các tập đoàn công nghiệp thuốc lá trên trên thế giới đã chi các khoản tiền khổng lồ cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng, từ việc thiết kế sản phẩm hấp dẫn giới trẻ cho đến các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút một thế hệ người dùng thuốc lá mới là giới trẻ, để thay thế cho hàng triệu người chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra.

Để bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện chất nicotine và các tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, ngăn chặn các chiến thuật quảng cáo có hệ thống của ngành công nghiệp thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá năm 2020: “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá”.

Chiến dịch toàn cầu Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2020 do Tổ chức Y tế thế giới phát động nhằm chỉ rõ các chiến thuật quảng cáo, tiếp thị, đặc biệt là các phương thức mà ngành công nghiệp thuốc lá tác động đến thanh thiếu niên nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá.

Trang bị các thông tin giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, cũng như bản chất các chiến thuật quảng cáo thuốc lá nhằm lôi kéo các thế hệ hiện tại và tương lai nghiện nicotine và sử dụng thuốc lá, bất chấp việc gây ra hàng triệu ca tử vong sớm do thuốc lá mỗi năm.

Đồng thời, huy động và thông qua sự tham gia của những người có ảnh hưởng trong xã hội để tác động, kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền về ảnh hưởng của nghiện chất nicotine đến thế hệ trẻ.

WHO kêu gọi một thế hệ trẻ không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm gây nghiện như nicotine. Thế hệ trẻ cần cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền nhằm chỉ rõ sự thật về những chiến thuật quảng cáo thuốc lá thuốc lá gây nhầm lẫn cho người sử dụng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

TS. Lương Ngọc Khuê, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đã phát động chiến dịch truyền thông “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử” giai đoạn 2020-2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá thực hiện.

Đây là chiến dịch truyền thông hưởng ứng chủ đề “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá” do WHO phát động. Chiến dịch này được tiến hành với một chuỗi các hoạt động lớn trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông bắt đầu từ ngày 25/5.

N. Huyền