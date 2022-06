Hút thuốc lá khoảng 1-2 bao/ngày, nam thanh niên nhồi máu cơ tim cấp

Sau khi đi liên hoan có uống rượu, nam thanh niên nôn nhiều và đau thắt ngực. Lúc vào viện bác sĩ phát hiện bị nhồi máu cơ tim.

Vừa qua đơn vị Can thiệp tim mạch – Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã điều trị, chụp và can thiệp đặt stent thành công cho một người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng chú ý ở đây là người bệnh này còn rất trẻ tuổi và hoàn toàn chưa có bệnh lý mạn tính trước đây.

Ths.Bs Nguyễn Văn Sơn – Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết trường hợp người bệnh nam 26 tuổi nhập viện vì đau ngực trái, khó thở.

Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh, hút thuốc lá khoảng 1-2 bao/ngày. Người bệnh dự liên hoan có uống rượu, sau đó nôn, xuất hiện đau ngực trái nhiều, khó thở được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám:

+ Đau ngực trái nhiều, khó thở.

+ Huyết áp 120/80 mmHg

+ Điện tim: Nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng.

Ngay lập tức người bệnh được dùng thuốc, chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành.

Kết quả chụp động mạch vành: Tắc hoàn toàn nhánh liên thất trước của động mạch vành trái. Người bệnh được can thiệp đặt 1 stent vào vị trí động mạch bị tắc.

Sau can thiệp người bệnh hết khó thở, đỡ đau ngực. Sau 5 ngày điều trị người bệnh đã hồi phục và được ra viện.

Tỷ lệ hút thuốc ở thanh niên ngày càng tăng.

Qua trường hợp người bệnh trên là hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng về nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch ở các đối tượng vốn dĩ đang ở độ tuổi còn trẻ và sung sức.

Nhồi máu cơ tim là một căn bệnh nguy hiểm có thể xảy ra với bất kỳ ai. Người trẻ tuổi cũng có thể gặp phải. Do đó, giới trẻ cần đặc biệt lưu ý tới các dấu hiệu của bệnh, không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Nhồi máu cơ tim là tình trạng thiếu máu đột ngột nuôi tim do tắc nghẽn động mạch vành. Đây là tình trạng cần cấp cứu kịp thời. Nếu không có thể dẫn tới tổn thương, hoại tử cơ tim gây suy tim ở người trẻ, thậm chí là tử vong.

Bệnh lý này thường gặp trên các đối tượng trung niên, nam giới, có thói quen hút thuốc lá, có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Tuy nhiên, gần đây nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tuổi trung bình của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Tỉ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi đã lên tới hơn 10% tổng số ca nhồi máu cơ tim.

Theo BS Sơn, hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh mạch vành. Căn nguyên chủ yếu dẫn đến bệnh mạch vành là do tình trạng xơ vữa động mạch. Hút thuốc làm giảm cholesterol có lợi và làm tăng nồng độ cholesterol có hại, tăng triglycerid trong máu... gây tăng tình trạng xơ vữa động mạch. Mảng xơ vữa động mạch dẫn đến hẹp mạch vành, ảnh hưởng khả năng cung cấp oxy cho tế bào cơ tim.

Xơ vữa động mạch lại là nguyên nhân hàng đầu gây nên các cơn nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.Triệu chứng của bệnh thời gian đầu không rõ ràng và sẽ tiến triển âm thầm cho tới khi các mảng xơ vữa lớn dần đến mức làm cản trở hoặc tắc nghẽn hoàn toàn dòng chảy của máu trong động mạch. Triệu chứng trên lâm sàng lúc này sẽ là những cơn đau tức ngực dữ dội, kèm theo khó thở, mệt mỏi khi gắng sức.

Nếu so sánh với những người không bao giờ hút thuốc thì những người thường xuyên hút thuốc sẽ có nguy cơ mắc chứng co thắt mạch vành cao gấp nhiều lần.Và nguy cơ tái phát biến chứng do bệnh mạch vành trong một năm cũng cao hơn với người không hút thuốc.

Những người có thói quen hút thuốc lá thường khởi phát cả cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim nhiều hơn so với những người không hút thuốc. Nguy cơ nhồi máu cơ tim do hút thuốc lá có thể tăng cao, phụ thuộc vào lượng thuốc lá đã hút, tần suất hút và độ tuổi người bệnh.

Hút thuốc lá cũng làm tăng khả năng đông máu, dẫn đến dễ hình thành cục máu đông trên cơ sở mảng xơ vữa khiến cho cơ thể dễ mắc bệnh nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.

Nồng độ nicotin có trong khói thuốc lá, gia tăng trong máu cũng có thể gây co mạch, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, làm tăng áp lực làm việc của tim nên cũng đến dẫn đến suy tim.

Ths.Bs Nguyễn Văn Sơn đưa ra một số biện pháp phòng tránh có thể giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh:

– Không hút thuốc lá. Lên kế hoạch cai thuốc nếu nghiện thuốc

– Duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học.

– Giữ cân nặng ở mức cho phép. Hãy giảm cân nếu thừa cân theo hướng khoa học, sự trợ giúp của chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên chuyên nghiệp có thể cần thiết trong trường hợp này.

– Rèn luyện thể lực đều đặn 30 phút/ngày.

– Giữ tinh thần thoải mái, tránh tối đa căng thẳng. Trong trường hợp không thể tự thoát ra khỏi tình trạng stress kéo dài, hãy nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bạn bè, bác sĩ tâm lý.

– Khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người dễ bị nhồi máu cơ tim như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường.

K.Chi