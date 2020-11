Long An tiêu hủy gần 90.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Hội đồng tiêu hủy thuốc lá gồm đại diện Cục QLTT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh Long An, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty Bat Việt Nam.

Số lượng thuốc lá điếu nhập lậu trên của các đơn vị: Cục QLTT 29.050 gói, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An) 24.250 gói, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An 4.630 gói, Công an huyện Thủ Thừa 8.770 gói, Công an thành phố Tân An 20.990 gói.

Từ nhiều năm nay, Long An được đánh giá là địa phương làm quyết liệt công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá. Việc tiêu hủy mặt hàng này cũng được tỉnh Long An thực hiện định kỳ công khai minh bạch.

N. H