Long An: Bắt giữ, tiêu huỷ số lượng lớn thuốc lá lậu không đảm bảo chất lượng

Cụ thể, trung tuần tháng 6, các ngành chức năng tỉnh Long An vừa phối hợp với Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam tổ chức tiêu hủy gần 158.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu không đảm bảo chất lượng.

Công việc được tiến hành tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc địa bàn ấp 3 xã Tân Đông, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá gồm đại diện Cục Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam tổ chức, giám sát việc tiêu hủy 157.995 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu theo quyết định số 20/2018/QĐ-TTg, ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng thuốc lá trên do các đơn vị kiểm tra, thu giữ gồm: Cục QLTT 41.806 bao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An) 94.260 bao, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An 17.020 bao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức 3.800 bao và Công an huyện Tân Trụ 1.109 bao. Số lượng thuốc lá trên, được các lực lượng chức năng bắt giữ từ tháng 11/2019 đã bị ẩm mốc, không đảm bảo chất lượng để bán đấu giá theo quyết định số 20/2018/QĐ-TTg.

Trước đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An phối hợp với Hội đồng tiêu hủy thuốc lá cụm Đức Huệ, tổ chức giám sát tiêu hủy gần 200 ngàn gói thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu không đảm bảo chất lượng đế bán đấu giá xuất khẩu ra nước ngoài theo quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ biên bản của Hội đồng đánh giá chất lượng và xác định giá thuốc lá điếu nhập lậu của tỉnh, đã kết luận 174.040 bao thuốc lá điếu có quyết định tịch thu không đảm bảo chất lượng, ngày 8/5, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu cụm Đức Huệ tổ chức tiêu hủy. Số lượng thuốc lá ngoại tiêu hủy của các đơn vị: Công an huyện 52.420 bao, Phòng Tài chính kế hoạch 34.870 bao, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây 30.100 bao, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây 14.350 bao, Chi cục Thi hành án huyện Đức Huệ 42.300 bao.

Tham gia giám sát việc tiêu hủy thuốc lá có đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các thành viên Hội đồng tiêu hủy thuốc lá cụm Đức Huệ thuộc gồm các cơ quan chức năng của huyện như Công an, Viện Kiểm sát, Phòng Tài chính, Văn phòng UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An (Cục QLTT) đã phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, giám sát 4 đợt tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu có quyết định xử lý tịch thu với tổng số thuốc lá ngoại được tiêu hủy là 565.895 bao. Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/6/2020 (Quyết định hết hiệu lực thi hành), Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phối hợp tổ chức tiêu hủy 1.766.736 bao thuốc lá ngoại nhập lậu có quyết định tịch thu nhưng không đảm bảo chất lượng để bán đấu giá, xuất khẩu.

Trong thời gian tới, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu không đảm bảo chất lượng trên địa bàn huyện Đức Hòa và thành phố Tân An. Số lượng thuốc lá dự kiến tiêu hủy khoảng 250.000 bao.

Song song với việc tiêu huỷ, các cơ quan chức năng của địa phương này cũng tích cực triển khai công tác kiểm tra, bắt giữ hàng lậu, trong đó có thuốc lá vận chuyển về Việt Nam không xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Cụ thể, ngày 21/6/2020, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Long An phát hiện, bắt giữ phương tiện ô tô bán tải vận chuyển gần 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Theo đó, ngày 20/6/2020, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 mật phục tại khu vực thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/6/2020, Đoàn kiểm tra phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm chạy từ hướng biên giới Campuchia vào nội địa thuộc địa bàn thị trấn Bình Phong Thạnh. Khi phát hiện lực lượng, đối tượng điều khiển phương tiện dừng xe và bỏ chạy, để lại phương tiện. Qua kiểm tra, trên xe đang vận chuyển các túi màu đen, bên trong chứa thuốc lá điếu nhập lậu.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, trên xe vận chuyển tổng cộng 6.500 bao thuốc lá ngoại, gồm 3.000 bao nhãn hiệu Hero và 3.500 bao nhãn hiệu Jet. Đoàn kiểm tra lập quyết định tạm giữ phương tiện, cùng tang vật vi phạm đưa về trụ sở Đội QLTT số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trị giá tang vật vi phạm khoảng 80 triệu đồng.

N. Huyền