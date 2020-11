Bình Dương: Chuyển công an điều tra vụ tàng trữ thuốc lá lậu “khủng”

Trước đó, ngày 27/10, đoàn kiểm tra do Cục QLTT Bình Dương chủ trì phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Bình Dương và đại diện Văn phòng đại diện British-American Tobacco Marketing (Singapore) PTE LTD tại TP. Hồ Chí Minh là chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá hiệu “555” và “Craven” tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Văn Hương do ông Lưu Văn Hương làm chủ có địa chỉ tại tổ 7, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm điểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang tàng trữ 2.490 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero và 420 bao thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước hiệu "555" và "Craven”.

Chủ hộ thừa nhận toàn bộ hàng hóa nêu trên được mua trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá “555” và “Craven” khẳng định, toàn bộ 420 bao thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước bị lực lượng QLTT Bình Dương thu giữ không phải do các công ty tại Việt Nam được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền ‘’555’’ và ‘’Craven’’ sản xuất ra.

Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển Công an thị xã Tân Uyên điều tra, xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cùng ngày, các lực lượng tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nghiêm Ngân do ông Hoàng Văn Nghiêm làm chủ có địa chỉ tại khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang tàng trữ 80 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero; 410 bao có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước mang thương hiệu “555” và “Craven” không có hóa đơn, chứng từ nào được xuất trình chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên khi lực lượng chức năng yêu cầu chủ hộ xuất trình.

Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá “555” và “Craven” khẳng định, số thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước nêu trên không phải do các công ty tại Việt Nam được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền ‘’555’’ và ‘’Craven’’ sản xuất ra.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển về Đội QLTT số 6 xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Hải Nam