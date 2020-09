Môi trường không khói thuốc

Tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, mặc dù bệnh nhân đến khám bệnh, người nhà chăm sóc bệnh nhân mỗi ngày lên tới cả nghìn người. Tuy nhiên, rất hiếm khi có người hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện.

Anh Đỗ Tiến Hà – quê Thái Bình chăm sóc em trai đang mổ ở BV Việt Đức chia sẻ anh ở viện 3 ngày nay để trông em. Nhiều lần thấy mệt mỏi, định lôi bao thuốc ra hút nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy biến cấm nên anh cũng không hút.

Anh Hà đã đi nhiều bệnh viện, tuy nhiên anh đánh giá môi trường ở đây rất sạch và thoáng, đặc biệt là không có mùi thuốc lá. Cả hàng ghế chờ bệnh nhân cạnh Viện chấn thương chỉnh hình có tới vài chục người là nam giới ngồi chờ nhưng không có ai hút thuốc. Người này nhìn người kia nên chẳng ai hút dù bản thân anh Hà cũng nghiện thuốc lá.

Chị Đào Thị Bích, Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ chị đi khám đĩa đệm ở bệnh viện. Khi chờ khám, chị tuyệt nhiên không thấy ai hút thuốc lá. Có lần, một nam giới hút liền bị nhân viên nhắc nhở ngay phải tắt thuốc. Điều đó khiến nhiều người rất hài lòng vì nếu người đối diện nhắc có thể họ tỏ ra khó chịu hoặc không để ý nhưng người của bệnh viện họ sẽ nể mà tắt thuốc.

Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó có khoảng 900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số tử vong do bệnh tật và thương tích, mà một trong những nguyên nhân là do tỉ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Bệnh viện Việt Đức: Mạnh tay với người hút thuốc

Sử dụng thuốc lá đang là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như: ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính…

Phạt nặng để hiệu quả

Ngày từ khi có Luật PCTHTL, ban lãnh đạo BV Việt Đức đã quyết tâm xây dựng một bệnh viện không khói thuốc. Bệnh viện Việt Đức là một trong số ít các bệnh viện có thể nói là mạnh tay trong việc cấm hút thuốc lá nhưng điều người bệnh hay người nhà bệnh nhân mong mỏi hơn đó là tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế nói không với thuốc lá.

Nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân tuyệt đối không được hút thuốc. Không gian của Bệnh viện luôn có các biển cấm hút thuốc to, rõ ràng để nhắc nhở mọi người không hút thuốc lá.

Ông Nguyễn Đức Tâm, trưởng phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Việt Đức: Ngay từ khi nhận thấy ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đến sức khỏe bệnh nhân, tới môi trường chung của bệnh viện, Ban lãnh đạo đã đề ra chủ trương cấm hút thuốc lá trong bệnh viện. Ban đầu khi đưa ra chủ trương cũng vấp phải một số ý kiến, nhưng khi nhận thấy bệnh nhân rất cần môi trường trong lành để điều trị thì hầu như CBCNV bệnh viện đều đồng tình ủng hộ.

Để việc thực hiện đi vào nề nếp, bệnh viện cũng quy định rõ như: Khi kiểm tra nếu thấy ở bất kỳ khoa nào có đầu mẩu thuốc lá thì khoa đó bị phạt 10 triệu đồng và tiền phạt được trích từ quỹ thưởng. Đối với đội ngũ bảo vệ, trong ca trực của mình mà để bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hút thuốc thì ca trực đó bị phạt 20 triệu đồng, tiền phạt cũng được lấy từ quỹ tiền thưởng.

Vậy nên, cứ 30 phút/lần, người bảo vệ bệnh viện lại đi nhắc nhở người đến khám bệnh và người nhà bệnh nhân một lần. Bất cứ ai hút thuốc đều bị mời ra khỏi viện. Những người chỉ vừa có ý định châm thuốc cũng bị nhắc nhở ngay. Hiện tại, Bệnh viện Việt Đức hầu như không còn người hút thuốc trong khuôn viên. Căng tin của bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá.

Không chỉ thực hiện tốt luật phòng chống tác hại thuốc lá, điều này còn thể hiện sự cố gắng nỗ lực của hơn 2.000 y bác sĩ, nhân viên y tế, trong việc tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp bệnh nhân phần nào vơi đi nỗi lo lắng do bệnh tật.

Khánh Chi