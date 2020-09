Theo Ths.Nguyễn Văn Thành- Phó Giám đốc Bệnh viện từ chính trải nghiệm của bản thân về hút thuốc lá và tác hại của thuốc lá. Ông đã tự mình bỏ thuốc và thạc sĩ Thành cho biết mỗi lần tới bệnh viện không còn hơi khói thuốc ông cũng thấy an tâm chứ chưa nói tới người bệnh. Thuốc lá gây hại cho con người, không chỉ với người hút thuốc mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Mọi người nên biết tác hại của thuốc lá, biết để không hút và giúp người thân từ bỏ thuốc lá.

Anh Đoàn Văn Hải – Hà Đông, Hà Nội cho con gái đến khám viêm da cho biết anh rất nghiện thuốc lá nhưng vào viện thấy nhiều biển cấm hút thuốc, không gian bệnh viện sạch đẹp nên cũng không muốn hút làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Tại các khu vực của bệnh viện từ khu khám bệnh, khu điều trị đâu đâu cũng treo biến cấm hút thuốc lá.

ThS. BS. Trần Cẩm Vân – BCH Công đoàn bệnh viên Da liễu TW cho biết Việt Nam thuộc top 15 nước có tỉ lệ cao nhất thế giới, 65% người hút thuốc là nam giới độ tuổi từ 25-45 tuổi, mỗi giờ có 5 ca tử vong, mỗi năm có khoảng 40 nghìn người chết từ tác hại của thuốc lá. Theo tổ chức Y tế thế giới WHO trong khói thuốc có khoảng 4.000 chất hóa học và 40 được xếp vào loại gây ung thư ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mạch máu, giảm trí nhớ gây ra các bệnh tim mạch, ung thư,.... Khói thuốc có thể lưu lại trong không khí đến 2 giờ đồng hồ.

Từ ngày 01/5/2013 Việt Nam chính thức thực hiện Luật phòng, chống hút thuốc lá.

Theo đánh giá của WHO, mỗi năm thuốc lá là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 7 triệu người, 80% trong số những người này sống ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình. Tại Việt Nam, hàng năm có hơn 40.000 người chết do các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá gây ra. Mỗi năm, người dân chi 31 nghìn tỷ đồng mua thuốc lá, 23 nghìn tỷ đồng chữa các bệnh do thuốc lá gây ra.

Bệnh viện Da liễu trung ương nói không với thuốc lá

TS Vân cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bệnh viện Da liễu trung ương liên tục ra quân để xây dựng môi trường không thuốc lá.

TS Vân cho biết ban chấp hành công đoàn bệnh viện thường xuyên thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc, niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại trong cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan.

Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm của đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá



Triển khai một cách đồng bộ bằng nhiều hình thức, biện pháp đến 100% cán bộ, viên chức, người lao động như: tuyên truyền cung cấp thông tin và hiểu về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động; tổ chức vận động, phát động tới từng khoa, phòng, các tổ chức quần chúng tham gia đăng ký không hút thuốc lá; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá; gắn biển báo “cấm hút thuốc lá” trong toàn Bệnh viện; xây dựng ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên chức đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho người bệnh, người thân người bệnh hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ; tư vấn, hỗ trợ những người đang hút thuốc lá để họ từ bỏ hút thuốc lá; kịp thời nhắc nhở khi có người hút thuốc lá trong Bệnh viện, nghiêm cấm buôn bán thuốc lá ở các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong Bệnh viện.

Ngoài ra, TS Vân cho biết hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bệnh viện Da liễu trung ương ra quân hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá” và tiếp tục phát huy tinh thần “Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá”.

Từ kết quả của những hoạt động trên, Bệnh viện không những đã đạt giải cao trong những cuộc thi tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá mà trên thực tế còn giảm thiểu được rất nhiều tác hại thuốc lá trong bệnh viện cũng như ngoài cộng đồng.

Khánh Chi