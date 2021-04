Báo động: Gần 6.000 người Việt chết do hít phải khói thuốc lá mỗi năm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm Việt Nam có gần 6.000 người chết vì hít phải khói thuốc thụ động.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại VN, Cục trưởng Cục KCB (Bộ Y tế) và Hiệp hội khách sạn phát động chiến dịch khách sạn nhà hàng không khói thuốc.



Thông tin trên được TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra tại Lễ Phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 3/4.

TS. Kidong Park cho biết thêm, cùng với hút thuốc thụ động thì mỗi năm, trên thế giới có hơn 8 triệu người chết vì sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, WHO ước tính có gần 40.000 người tử vong do sử dụng thuốc lá mỗi năm.

Tuy nhiên, TS. Kidong Park nhấn mạnh, đối với những cái chết do hút thuốc thụ động chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn được.

“Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các bạn hãy bắt đầu việc này bằng cách thực hiện ​​nhà hàng và khách sạn không khói thuốc. Bạn hãy bắt đầu thực hiện bằng cách đặt gắn các biển báo cấm hút thuốc ở các khu vực dễ quan sát ở khách sạn và nhà hàng của bạn”, TS. Kidong Park bày tỏ.

Trong khi đó, PGS-TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế nhấn mạnh: Môi trường du lịch không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá; giúp nhân viên ngành du lịch, khách du lịch giảm nguy cơ mắc bệnh do tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá.

Từ đó, giảm các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp cho việc khám và chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Đồng thời, góp phần bảo vệ cảnh quan du lịch, tạo môi trường du lịch trong lành, thu hút khách du lịch.

Mặc dù vậy, qua thực tế ông Khuê cho rằng, việc thực thi môi trường không khói thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn nữa bởi việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại các khách sạn, nhà hàng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Đa phần chủ nhà hàng, khách sạn chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong khách sạn, nhà hàng.

“Theo nghiên cứu năm 2020 của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các địa điểm này còn tương đối cao với gần 80% khách hàng hút thuốc thụ động tại nhà hàng, 65% hút thuốc thụ động tại các khách sạn”, TS. Lương Ngọc Khuê nêu.

Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, ông Khuê cho rằng vẫn còn tâm lý e ngại của người quản lý, của nhân viên khách sạn, nhà hàng đối với việc nhắc nhở khách hàng hút thuốc.

Vì vậy việc vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá tại các khách sạn và nhà hàng còn diễn ra phổ biến.

“Chúng tôi cũng mong rằng thông qua chiến dịch truyền thông này, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch nhận thức rõ hơn nữa các quy định của pháp luật về các địa điểm cấm hút thuốc và sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, mang lại những lợi ích cho chính các khách sạn, nhà hàng, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho mọi người”, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình khách sạn, nhà hàng không khói thuốc, TS. Kidong Park gợi ý: Nếu có thêm một số nỗ lực từ cơ quan thực thi, ví dụ như có các chuyến giám sát, nhắc nhở của cảnh sát thì tỷ lệ tuân thủ sẽ tăng lên đáng kể. Số liệu từ nghiên cứu do WHO hỗ trợ tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên cho thấy mức độ tuân thủ sẽ tăng ít nhất là 15% khi thực hiện các can thiệp ​​đơn giản này.

Ngoài ra, kinh nghiệm từ các quốc gia khác cho thấy, sáng kiến ​​nhà hàng và khách sạn không khói thuốc rất tốt cho hoạt động kinh doanh. Bạn có thể tiếp thị khách sạn và sáng kiến ​​của mình bằng cách sử dụng điểm nhấn là khách sạn hay nhà hàng của bạn quan tâm tới việc bảo vệ sức khỏe của khách hàng. Việc thực thi này thực ra là có ý nghĩa rất to lớn, nó bảo vệ sức khỏe thậm chí cả mạng sống của con người.

N. Huyền