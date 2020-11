Long An: Xuất hiện dịch cúm gia cầm, Cần Đước ngăn chặn dịch lây lan diện rộng

icon

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn giao Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với các lực lượng trong tỉnh như Công an, Hải quan, Biên phòng... tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới phòng dịch bệnh.