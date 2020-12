Long An kiên quyết không để dịch cúm gia cầm lây lan diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trên địa bàn, tỉnh Long An quyết tâm không để dịch cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Tổ chức tiêm phòng Vắc xin quyết liệt ngăn chặn dịch cúm gia cầm không lây lan diện rộng (ảnh minh họa).

Hiện nay, tỉnh Long An có khoảng 8,7 triệu con gia cầm, gồm 7 triệu con gà và 1,7 triệu con vịt. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi ở Long An đang tập trung tái đàn vật nuôi để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trên địa bàn, tỉnh Long An quyết tâm không để dịch cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Để kiên quyết dập dịch và không để dịch lây lan ra diện rộng, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An khuyến cáo người dân nên thận trọng và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, buôn bán sản phẩm gia cầm trên thị trường; đồng thời, thành lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh trên gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao.

Tại huyện Tân Trụ có hơn 400.000 con gia cầm. Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ, thời gian qua, huyện thực hiện tiêm phòng miễn phí và tiêm phòng thu tiền 214.460 liều vắc-xin/213 hộ, đạt 72% trong vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp và 43% so với tổng đàn gia cầm của huyện; trong đó 159.960 liều vắc xin tiêm phòng miễn phí cho gia cầm thuộc diện tiêm (≤ 2.000 con) trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và 54.500 liều vắc xin tiêm phòng thu tiền trên địa bàn toàn huyện cho gia cầm không thuộc diện tiêm phòng miễn phí và gia cầm tại các xã vùng đệm.

Từ giữa tháng 10 đến nay, huyện Cần Đước đã xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm, ngay sau khi phát hiện ổ dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 16.000 con gia cầm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, hiện đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thống nhất một số biện pháp khẩn cấp trong công tác khống chế dịch cúm gia cầm tại huyện Tân Trụ và Cần Đước, là 2 địa bàn xảy ra ổ dịch.

Theo đó, tiêu hủy gia cầm bệnh, chết theo quy định; phun xịt khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi tại các ổ dịch; thực hiện tất cả biện pháp khẩn cấp để triển khai chống dịch như: Hỗ trợ tiêm phòng miễn phí vắc xin cúm gia cầm đối với vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp; thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn địa bàn huyện Cần Đước và Tân Trụ, tại các ổ dịch và vùng bị dịch uy hiếp trên địa bàn các huyện giáp ranh; thực hiện thông tin, truyền thông tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn huyện Cần Đước và toàn tỉnh.

