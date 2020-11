Triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 4 phụ nữ

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công 4 cô gái trẻ đang bị các nghi phạm lừa bán sang Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá thành công một đường dây “Mua bán người” liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm “dâu”.

Trước đó, chiều 3/11, tại địa bàn huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thọ Xuân phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thị Dương (SN 1994), trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang đưa 4 người phụ nữ quê Thanh Hóa, An Giang và Cà Mau ra các tỉnh phía Bắc để vượt biên sang Trung Quốc.

Các nghi phạm tại cơ quan điều tra

Lực lượng Công an Thanh Hóa sau đó bắt giữ Hồ Thị Vớn (31 tuổi, ngụ xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Nguyễn Châu Tuấn (28 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), là các nghi phạm trong cùng đường dây mua bán người với Nguyễn Thị Dương.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai đã cùng nhau thiết lập đường dây mua bán phụ nữ, phân chia nhiệm vụ cho từng người rồi sử dụng các mạng xã hội để dụ dỗ, lừa những cô gái trẻ bán sang Trung Quốc lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cụ thể, nghi phạm Hồ Thị Vớn sau khi sang Trung Quốc lấy chồng, nhưng do mâu thuẫn với nhà chồng nên bỏ về quê từ năm 2019. Lợi dụng các mối quan hệ, quen biết các đối tượng môi giới mua bán người bên phía Trung Quốc, Vớn đã liên hệ với Dương và Tuấn lập thành đường dây mua bán người.

Đáng chú ý, các nghi phạm lôi kéo nạn nhân sang Trung Quốc làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc theo các mức thời gian nhất định. Nếu làm vợ trong thời gian 15 ngày sẽ được trả 60 triệu đồng, 1 tháng thì được trả 80 triệu đồng. Khi nào không muốn làm vợ thuê thì có thể ra ngoài làm việc khác với thu nhập cao. Tuy nhiên, khi các nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc thì đều không thể quyết định số phận của mình, bị ép làm gái bán dâm, ép làm việc cực nhọc...

Các nghi phạm còn khai nhận, ngoài 4 cô gái trên bị lừa bán, đường dây mua bán người này đã thực hiện bán 5 người phụ nữ khác sang Trung Quốc trước đó.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Hoàng Thanh