Chung lưng cùng tuyến đầu, quyết tâm xóa bỏ nạn mua bán người

Ngày 30/7, Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán người”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Nga cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, trên cả nước phát hiện 60 vụ mua bán người, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân (giảm 31,5% số vụ, tăng 40% số đối tượng và giảm 39,7% số nạn nhân so với cùng kỳ 2019), nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Nga phát biểu tại lễ mít tinh.

Riêng tại Nghệ An, giai đoạn 2016- 2020, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán bào thai.

Thủ đoạn phạm tội là tổ chức xuất cảnh trái phép để lao động thời vụ, sau đó lừa bán để cưỡng bức lao động hoặc ép bản dâm, bản làm vợ, thậm chí bán nội tạng, việc lợi dụng phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, người dân tộc thiểu số có trình độ hạn chế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn lừa bán qua biên giới xảy ra nhiều, một số vụ án, đối tượng phạm tội lại chính là nạn nhân bị lừa bán, có cả những vụ việc ra nước ngoài để bán con sau khi sinh, đưa người ra nước ngoài trái phép cũng đang diễn ra phức tạp.

Các huyện miền núi ở Nghệ An vẫn nhức nhối về vấn nạn mua bán người.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, triển khai sâu rộng các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm mua bán người, gắn với hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, ổn định cuộc sống.

Còn theo ông Brett Dickson, Quyền Trưởng đại diện cơ quan Di cư Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi mít tinh, ông đã nhắc lại thảm kịch vụ 39 người Việt Nam chết trong thùng container tại Vương quốc Anh và cho rằng, đã đến lúc phải chấm dứt nạn mua bán người tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Ông Brett Dickson đề nghị Chính phủ, các tổ chức quốc tế, toàn xã hội tiếp tục chung tay phòng chống mua bán người, tăng cường hỗ trợ các nạn nhân, đưa các đối tượng mua bán người ra trước pháp luật. Đồng thời khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam để chấm dứt nạn mua bán người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, trong những năm qua tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến quyền con người; tác động tiêu cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội; đồng thời yêu cầu các Bộ ngành Trung ương, cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em cần trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm; tích cực tố giác tội phạm mua bán người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ mít tinh.

"Mua bán người là tội phạm có nguồn thu nhập cao thứ 3, sau tội phạm ma túy và mua bán vũ khí. Nạn nhân phải chịu những tổn thất to lớn về tâm, sinh lý. Hậu quả không dừng lại ở cá nhân, gia đình, mà còn ảnh hưởng đến xã hội, tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh chính trị xã hội", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ cũng đã gửi thông điệp: “Việt Nam cam kết hết mình chung lưng cùng tuyến đầu, xóa bỏ nạn mua bán người, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu ấn nút thể hiện cam kết phòng chống mua bán người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu đi bộ cổ động phòng, chống mua bán người.

